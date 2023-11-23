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港聞二

被指2019年眾籌自用 在日網紅大J：助反修例者離港

【明報專訊】已離港的YouTuber「大J」2019年曾以「我想食沙律」為名衆籌31萬，其後被質疑挪用款項自用，他上周五上傳影片稱該眾籌為協助反修例示威者離港。警方昨稱不評論個別人物言論，但譴責任何企圖逃避法律責任的行為，會根據實際情况，依法循不同途徑追查所有逃犯下落，緝拿歸案。

警譴責逃避法律責任行為

「大J」在YouTube頻道「Jason」上傳影片《真相》，稱於「香港社會運動正處於最白熱化階段」時，有人做出激烈行為被捕，其中有個別人士的行為被拍下，若裁定罪成將面對長時間監禁。當時有一個團體詢問他可否資助一些年輕人離港。「大J」與其中兩名涉事年輕人直接FaceTime聯絡，確認對方身分，其後展開「我想食沙律」衆籌，籌得約30萬元，交給該團體。約一個月後，對方稱已離港安頓好，之後雙方沒再聯絡。翻查Go Get Funding網站資料，相關衆籌於2019年11月展開，合共籌得逾31萬元。

「為掩飾」自掏腰包擴充生意

「大J」稱曾諮詢法律意見，為掩飾行為，決定自掏腰包數十萬元為自己品牌開發新產品，又花費數萬元添置新車。當時網上有輿論稱他衆籌為做自己的生意及買車，他起初感到開心，因為掩飾成功，但隨着時間過去，愈來愈多人指控他挪用款項自用，精神壓力愈來愈大，因此決定講出「真相」。現身處日本的「大J」稱「反正我本身都已經打算一世唔會再返香港，講出來都已經無所謂」，又稱自己已經刪除所有紀錄。

相關字詞﹕大J

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