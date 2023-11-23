涉訛稱意外受傷騙90萬賠償 3人控欺詐

被告為美容顧問莊小方（40歲）、丈夫兼職廚師楊炳威（41歲）及莊胞姊的伴侶無業陳學仁（44歲）。3人被控共4項欺詐罪名，莊及陳另被控6項串謀詐騙罪名。廉署稱，3名被告涉嫌於2020年7月至去年7月報稱在3宗交通意外中受傷，向社署訛稱其交通意外傷亡援助申請表所有資料均屬實，以及在意外後獲發相關病假證明書，意圖詐騙而誘使社署批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。

涉3意外 其中一宗虛構

莊及陳亦涉嫌串謀詐騙5間保險公司醫療賠償。廉署表示，案發時莊的僱主為員工投購友邦保險的團體醫療保險，莊另私人向友邦保險、信諾環球保險、保誠保險、富衛人壽保險、三井住友海上火災保險，投購多份醫療及意外保單。莊及陳訛稱莊在上述其中一宗交通意外中受傷，誘使保險公司批准其索償申請，向她發放4筆醫療賠償共逾31萬元。

社署回應稱會繼續全力配合廉署跟進工作，又稱會嚴格核實每宗申請，包括要求警方書面確認有關申請是否涉及交通意外，與醫管局及衛生署聯繫，確保申請人傷患與所涉交通意外有關等。署方亦說，會核實申請人有否就同一宗交通意外循其他途徑索取賠償，並適時就援助金的發放去函通知保險公司，防止雙重賠償。