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港聞二

轉數快「可疑警示」周日推

【明報專訊】警方稱，今年首9個月最少有2.2萬個「轉數快識別代號」用作詐騙或洗黑錢。警方下周日（26日）起將與44間本地零售銀行和儲值支付工具運營商，在轉數快平台推出「可疑識別代號警示」機制，當收款者手機、電郵或轉數快識別碼被警方「防騙視伏器」資料庫標記為「高危有伏」類別，用戶會收到警示。

首9月2萬轉數快代號詐騙洗錢

「可疑識別代號警示」機制會將警方「防騙視伏器」每日定期更新的資料庫融入轉數快平台，包括35間銀行及9間儲值支付工具運營商，在轉帳確認頁面向用戶提供警示信息。金管局主管（金融基建發展）黎巧兒稱，用戶收到警示後仍可選擇是否交易，惟需留意詐騙風險。香港銀行同業結算有限公司行政總裁鄧月容提醒，用戶不用重新登記，參與平台會提升系統，另歡迎日後擴展至其他儲值支付工具。

網罪科總警司鄭麗琪相信，初期很多人會不以為然或半信半疑，反而向騙徒求證，不排除騙徒找藉口游說，包括警方和銀行錯誤標籤、市民虛報或「整蠱」商戶等；又說無警示不等於安全，可能是暫無舉報。

收款者列視伏器高危 將警示

至於橙色「疑似有伏」和黃色「可能有伏」的識別代號不會觸發平台提醒用戶，鄭稱是衡量可靠度，因紅色「高危有伏」涉及市民報案、警方處理及核實，另兩類不涉市民報案，來自網絡安全公司接獲舉報或曾在外地詐騙的資料，未經核實，未必「穩陣」。她稱，錯誤標籤者可與警方聯絡，警方會研究個案並即時處理。

警方今年首9個月錄得29,650宗詐騙案件，涉及金額約49.9億元，均超過去年全年；其中案件數字較去年同期升逾52%，金額則較去年同期上升逾47%。警方透露，「防騙視伏App」明年首季會加入自動辨識可疑來電、網址及公眾舉報平台3個功能。

相關字詞﹕詐騙案 轉數快 警方

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