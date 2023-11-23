輸入內地人才首10月申請 超去年全年四成

海外人才申請升逾五成

金融界立法會議員陳振英提出書面質詢，指不少專業界別，特別是中層管理及專業人員短缺情况嚴重，但以公司內部調職為由申請來港工作所需的證明文件繁多、審批時間長，未能滿足企業調派員工的即時需要。

勞福局長孫玉菡書面回覆，引述入境處數字指不論來自海外或內地申請，首10個月均較過去3年明顯上升，當中內地人才的申請和獲批數字更超新冠疫情前的2019年。

他稱，入境處已提供一系列便利措施，包括簡化所需證明文件要求，例如申請人職位屬「人才清單」表列的本地人才短缺專業，或招聘的職位年薪達200萬港元或以上，僱主毋須證明本地招聘困難，亦可直接申請。

引逾萬低技術工 侍應最多

另外，勞工處今年9月4日推出「補充勞工優化計劃」，放寬26項低技術或非技術工種，都可申請輸入勞工。

孫玉菡書面回覆工業界議員吳永嘉提問，稱截至10月31日共收到1113宗申請，涉輸入12,745名勞工，當中7255人屬過往一般不准輸入勞工的26個工種，以侍應佔最多，有3044人，其次是廚師及售貨員，分別2813及1033人。