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易通行實施 林世雄：東隧車龍縮700米

【明報專訊】「易通行」不停車繳費實施逾半年，周日（26日）將擴展至大老山隧道，今年內亦會於香港仔隧道實施。運輸及物流局長林世雄昨書面回覆立法會議員提問稱，東隧實施「易通行」後，經由觀塘繞道往港島的駕駛者毋須切線以選擇快易通通道或人手收費通道，觀塘繞道平日早上繁忙時間的車龍比實施「易通行」前平均縮短約700米。

指紓兩隧擠塞 不能單靠易通行

林世雄稱，紅隧及東隧的行車容量受制於其管道南北方向各僅兩線行車道，平日繁忙時間的交通需求已超隧道設計容量，故單靠實施「易通行」不會大幅改善現時兩條隧道擠塞情况。根據觀察，紅隧在實施「易通行」後，早上及下午繁忙時間車流量及各連接路的交通情况與實施前大致相若。至於西隧，干諾道西西行往西隧方向的行車情况，在實施「易通行」後無明顯改變。

車主未熟悉 附加費酌情豁免

林世雄另表示，「易通行」系統能偵測逾99%按指引安裝的繳費貼，而截至本月14日，政府發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌車輛逾99%，當中約92%車輛已開立「易通行」戶口，約73%車輛已設自動繳費方式。

至於有駕駛者反映系統多次未能偵測繳費貼，而被徵附加費，他稱政府理解部分車主初期因未完全掌握運作情况，因而未設自動繳費或未及時繳交隧道費，運輸署會酌情處理，在合理情况下豁免附加費，相信有效推動車主熟悉使用。

相關字詞﹕易通行

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