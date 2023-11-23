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丁薛祥接見港澳青年團 引習寄望 港澳事務上首亮相 劉兆佳：表明重要領導人

【明報專訊】主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團，為首次就港澳事務在傳媒公開亮相。丁薛祥引述國家主席習近平稱，香港青年是「祖國建設的新鮮血液」，又促香港青年堅定「維護國家主權、安全、發展利益」。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，活動最重要是丁薛祥透過公開亮相，表明他是處理港澳事務的最重要領導人。參與交流團的香港青聯前主席、立法會議員吳傑莊向本報表示，丁薛祥首次公開接見的是港澳團青年團，是「一個姿態」，反映對港澳青年寄予厚望。

提習「四業」 須為青年解難

本身為中共中央政治局常委的丁薛祥，昨在北京人民大會堂接見150人的各界港澳青年代表交流團，並發表講話。丁發言時多次引述習近平，稱習對港澳青年「寄予厚望、飽含深情」，香港澳門青年發展好，港澳與祖國事業就會發展好。丁又引述習特別關心港澳青年「四業」問題，即學業、就業、創業、置業，要求各方政府部門創造發展機遇及條件。

另據新華社發稿，丁提及國家安全，期望香港青年加強學習國家和民族歷史，「始終在大是大非面前做到立場堅定，維護國家主權、安全、發展利益」，作為推動「一國兩制」行穩致遠的生力軍。

吳傑莊認為丁首次就港澳事務亮相，選擇接見青年團，反映國家及領導人對青年寄予厚望。繼習近平去年來港時提及青年工作，今年7月習近平亦曾親自回信培僑中學，吳指這也反映中央關心港青。吳表示，丁提點青年要結合國家力量，發展香港八大中心地位。

籲護國安 肯定創科貢獻

交流團成員、科技創新界議員邱達根稱，丁以四點希望寄語青年，提到「一國兩制要長期堅持，我們都要做一國兩制的捍衛者」等。邱亦引述丁提到香港青年在科技創業的成功例子，對香港在建設國際創科中心給予肯定。

劉兆佳接受香港電台訪問時分析，丁開場白多番引述習近平重要講話，反映中央在香港問題上有統一立場和意見。針對丁引述習提到的「四業」問題，劉稱中央一向認為青少年「四業問題」如未解決，難言穩定，在動亂平息後亦特別關注國民教育問題，認為青少年要薪火相傳，才能長治久安，一國兩制才可行穩致遠。

相關字詞﹕四業 港澳事務 邱達根 丁薛祥

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