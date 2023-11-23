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港聞

港聞二

棄養急增愛狗變虐狗 狗場董事緩刑

【明報專訊】「拯救遺棄寵物中心」創辦人、董事黃慧賢（圖）疏忽照顧場內其中5隻狗，早前被裁定5項虐畜罪成，昨於屯門裁判法院判刑。暫委裁判官鄭潤聰曾考慮判處監禁，惟被告入獄後會影響場內數百狗的生活，終判囚兩個月，緩刑兩年，並提醒被告「如果愛惜狗隻，就要量力而為」。

另涉案其中一隻狗於2021年8月至2023年10月被送往愛協照顧，照顧費用為14萬元，鄭官因應控方申請，下令被告向愛協支付其中7100元賠償。

被告黃慧賢（64歲）庭外表示，案發時正值2021年移民潮，中心接收到的棄狗增加，可能是導致場內狗過多的部分原因。被問日後會否為了規避刑責，因應狗場容納上限而將無力照顧的棄狗拒諸門外，黃表示「無辦法見死不救……盡量做，盡自己本分做，希望得到多啲人支持」。

辯方昨求情稱，被告放棄工作，全職照顧場內400隻狗，被告事後有考慮獸醫於庭上供辭，認同涉案中心有改善空間，並已跟進，包括增加義工人手、安排義務獸醫駐診；又強調被告非故意虐畜，而是工作繁多，照顧力有不逮。

官籲愛狗量力而為

5項傳票指黃於2021年8月5日在天水圍流浮山上白泥31號「拯救遺棄寵物中心」內，導致5隻狗受到不必要的痛苦。當天執法部門突擊搜查狗場發現涉案的狗，其中一隻送往愛護動物協會，另4隻交由晶片的登記人、即中心前董事照顧。早前證供顯示，該5隻狗有頸傷、皮膚發炎、耳朵傳出惡臭，身上流血流膿，甚至腳趾脫落，獸醫推斷是嚴重傷患，經過幾日至數周衍生。

【案件編號：TMS 1143/22】

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