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港聞

港聞二

販運K仔 兩少年囚14年16年

【明報專訊】海關前年在機場檢查一批由巴基斯坦抵港共659樽「玫瑰水」，發現其中136樽合共約110公斤載有液態氯胺酮（K仔），市值約739萬元。海關拘捕收貨司機後展開監控行動，先後拘捕協助運送的兩名男生。二人承認一項串謀販運危險藥物罪，高院暫委法官黃崇厚昨指他們角色相對次要，犯案時未成年，但他們招攬其他未成年人參與，可能對他人造成不良影響，本案亦涉跨境犯罪，案發時14歲及17歲的男生分別判監14年4個月及16年。

跨境犯罪招攬未成年人 官：加刑因素

兩名被告依次為案發時分別14歲和17歲的男生，現年17歲和19歲。庭上透露，首被告在本案獲保釋期間干犯另一宗販毒案，被判入教導所。辯方求情稱首被告於單親家庭長大，案發時相當年輕，並非主腦，且配合海關行動致次被告被捕；次被告母親早年確診癌症，遂停學工作幫補家計，受金錢引誘犯案。

首被告求情稱非主腦 助拘次被告

案情指海關2021年7月27日在機場抽查一件從巴基斯坦抵港的貨物，55個紙箱內有659樽報稱「玫瑰水」的液體，其中136樽有黃色可疑液體，重約108.8公斤，經檢驗後含12.2公斤氯胺酮。負責收貨的林姓司機稱自己受老闆指使收貨，要將貨品交予朱姓客戶。他配合海關致電朱，朱稱一名同事、即首被告翌日會在秀茂坪商場收取。

隨後首被告與一名同齡男生現身，首被告擬從貨車車尾取貨時二人被海關拘捕。首被告稱一名「不知名人士」指示他收貨，可獲2000元報酬，同行男生是他的同學，他只要求對方幫忙搬雪櫃，對毒品不知情。

首被告同意助查，致電該不知名人士，對方告訴他到葵涌一工業大廈送貨，途中首被告收到一名男子、即次被告的來電，二人在停車場會合，同場還有次被告的兩名友人，全遭海關拘捕。次被告警誡下稱，除交通補助外不會獲發報酬，其兩名友人均說對事件不知情，以為紙箱內放的是飲用水。

【案件編號：HCCC 218/23】

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