佛教大雄：易服漢午膳上課室 老師問去處揭發

駱惠玲表示，當時學校剛放午飯10分鐘，該人在地下樓梯間預備上樓時，被其中一名老師發現。該老師覺得可疑，因當時大部分同學已離開校園外出買飯，學校亦不准學生在課室用膳，加上近日接連有學童情緒困擾慘劇，老師連忙詢問對方要到哪裏，對方回答「我想上課室」，老師追問去哪個課室，對方突然逃跑衝出學校，甚至「車都唔睇」，直奔對面蘇屋邨停車場逃去。

多學童自殺個案 老師起疑追問

校方隨即報警及鎖上後門，又翻查閉路電視和車cam，駱相信涉事男子當時只在學校逗留了一兩分鐘，因他被發現的樓梯口離學校大門約一分鐘距離。駱形容對方神態自若，「好大膽，好有心入嚟學校」。她稱，綜合錄影片段及老師形容，涉事男子當時戴口罩、眼鏡，穿女生校服，目測身高約5呎5吋，偏瘦。駱表示，午膳時間短促，學生毋須拍卡出入，而老師平時都會周圍走動，發現有異常情况亦會追問，今次及時發現可疑人實屬幸運，「早10秒遲10秒可能都睇唔到」。

根據醫委會網頁，被告2011年取得香港中文大學內外全科醫學士。根據《香港註冊醫生專業守則》，醫生如被裁定干犯任何可被判囚罪行，不論最終有否判囚，都要面對醫務委員會的紀律程序。如醫生干犯不誠實、猥褻或暴力罪行，醫委會將視作特別嚴重的事件處理。