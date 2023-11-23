律政司：鄒幸彤受審無權挑戰禁令 鄒方：禁令若無效集會不違法 屬定罪元素

正還押的鄒幸彤昨穿綠色外套到庭，不時翻閱筆記和向親友微笑。本案源於鄒幸彤發文談及「堅守陣地」和點燃燭光，高院法官張慧玲認為控方未能確立警方禁止集會合法，裁定鄒上訴得直。

律政司終極上訴：

禁令合法否司法覆核處理

終極上訴爭議在於鄒幸彤在本案抗辯時，可否挑戰由警方發出、並經公眾集會及遊行上訴委員會確立的集會禁令不合法。律政司副刑事檢控專員譚耀豪表示，警方一般考慮國家安全、公眾秩序和公共衛生等因素而禁止集會，是在「權力高度約束」之下發出禁令；根據《公安條例》立法原意，對禁令有異議的組織者可向上訴委員會上訴，身負刑事罪的被告只可提出司法覆核，而不可在裁判法院的刑事審訊中挑戰禁令。

律政司憂誤導公眾 削上訴機制

譚強調，若被告在刑事程序挑戰警方禁令，會給予公眾錯誤印象，以為可以無視警方和上訴委員會決定，將削弱現行上訴機制，並破壞本港法治和社會秩序。在終院常任法官林文瀚提問下，譚稱被告提出司法覆核之後，原有的刑事程序可順勢押後（見表）。

官關注損示威權利否

律政司：憲法爭議應交高院

庭上透露，警方於2021年6月禁止六四集會，鄒幸彤同年10月因煽惑集結控罪受審，審訊時挑戰警方禁令是否合法。終院常任法官李義關注，鄒當時為支聯會副主席，但並非集會組織者；如果她不認同警方禁令，卻在禁令發出4個月後因相關控罪受審，會否剝奪她在《基本法》之下的和平示威權利。譚回應，警方禁令涉及集會權利，但憲法爭議應交由具經驗的高院考慮，而不是裁判法院審理。

代表鄒幸彤的資深大律師彭耀鴻則指警方禁令是控罪元素之一，她有權在刑事程序挑戰禁令是否合法。彭提到，司法覆核需一定法律知識和財政資源，申請人未必獲批法援，例如鄒近期希望介入一宗禁制令案件，最終須承擔訟費。

彭耀鴻又稱，如果警方禁令不合法或無效，集會本身就沒有違法；任何人挑戰禁令，並非故意藐視法律，只是藐視無效的禁令。終院5名法官聽畢陳辭，將擇日頒下裁決。

【案件編號：FAMC 2/23】