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安達臣群盤搶上車客 長實首置盤「黃雀在後」

【明報專訊】2018年6月時任特首林鄭月娥宣布將9幅私人住宅用地撥作興建公營房屋，其中6幅位於安達臣道石礦場，半數由房協發展。連同該6幅地，區內8幅公營房屋用地中，絕大部分均興建居屋或資助出售房屋，有意透過資助置業「上車」市民，在區內有不少選擇。

其中去年率先推售的是安秀苑約1900伙，而早前已就揀樓次序攪珠的居屋2023，則提供3個同區屋苑安麗苑、安樺苑及安楹苑合共約3500伙供選購。換言之，朗然首當其衝要與這批居屋「爭客」。

房協在區內拓建3個項目，除朗然外，亦包括R2-2及R2-4兩個資助出售房屋項目合共約2400伙，其中焦點是2025/26年度建成、位置及景觀較朗然更佳的R2-2項目，該地盤去年9月曾塌天秤，承建工程的精進建築有限公司牌照今年4月已屆滿，倘若當局明年初前拒絕續期申請，這個可提供約1400伙的項目或延遲落成，接手建築商的施工質素及維修保養安排，亦可能影響到日後準買家選擇。

此外，長實3年前投得首幅安達臣首置上車盤項目地皮，預計提供約2900伙，其中約1000伙將以隨機抽籤方式抽出作為首置盤。不論長實選擇提早明年下半年以樓花方式、抑或2026年建成以現樓推售，一旦「劈價」推售，有可能對同區其他居屋及資助出售單位業主構成壓力。

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