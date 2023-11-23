安達臣群盤搶上車客 長實首置盤「黃雀在後」

其中去年率先推售的是安秀苑約1900伙，而早前已就揀樓次序攪珠的居屋2023，則提供3個同區屋苑安麗苑、安樺苑及安楹苑合共約3500伙供選購。換言之，朗然首當其衝要與這批居屋「爭客」。

房協在區內拓建3個項目，除朗然外，亦包括R2-2及R2-4兩個資助出售房屋項目合共約2400伙，其中焦點是2025/26年度建成、位置及景觀較朗然更佳的R2-2項目，該地盤去年9月曾塌天秤，承建工程的精進建築有限公司牌照今年4月已屆滿，倘若當局明年初前拒絕續期申請，這個可提供約1400伙的項目或延遲落成，接手建築商的施工質素及維修保養安排，亦可能影響到日後準買家選擇。

此外，長實3年前投得首幅安達臣首置上車盤項目地皮，預計提供約2900伙，其中約1000伙將以隨機抽籤方式抽出作為首置盤。不論長實選擇提早明年下半年以樓花方式、抑或2026年建成以現樓推售，一旦「劈價」推售，有可能對同區其他居屋及資助出售單位業主構成壓力。