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樓高14層被房協另兩項目包夾 部分單位望樓

【明報專訊】房協推出第五個資助出售房屋項目「朗然」，位於觀塘安達臣道海拔200米高的石礦場發展區，背靠西貢大上托山峰，鄰近飛鵝山，分兩座大廈，提供422個單位，樓高14層。「朗然」毗鄰兩個房協正興建的資助出售房屋項目，房協稱3個項目之間有一定距離，周遭亦有不少園林，惟部分單位或只可享樓景。交通方面，房協稱未來將有24條巴士及小巴線路出入各區，並有擬議中的東九龍智慧綠色集體運輸系統連接港鐵彩虹站至油塘站。

翻查資料，「朗然」一側是R2-2用地，是房協另一資助出售房屋項目，提供約1400伙，預計2025/26年度完工；另一側是R2-4用地，提供約1000伙，預計2026/27年度完工，但兩項目部分大廈樓層逾20層。被問到兩項目會否影響「朗然」單位景觀，房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，部分單位向園林，但亦有面向樓景。至於有否單位能觀賞維港煙花，他笑稱「我哋一直都無話有單位睇到煙花」。

柯又表示，「朗然」附近已有20條巴士及小巴路線，明年再有多4條全新巴士線連接到中環、九龍站、鑽石山、深水埗，「交通不算是太差」。房協表示，社區融入大自然發展計劃，2026年全港獨有的石礦公園啟用，佔地約8.5公頃，另有約3公頃的湖泊公園，另有興建中小學和幼稚園，社區配套未來將更成熟。

相關字詞﹕房協 朗然

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