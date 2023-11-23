樓高14層被房協另兩項目包夾 部分單位望樓

翻查資料，「朗然」一側是R2-2用地，是房協另一資助出售房屋項目，提供約1400伙，預計2025/26年度完工；另一側是R2-4用地，提供約1000伙，預計2026/27年度完工，但兩項目部分大廈樓層逾20層。被問到兩項目會否影響「朗然」單位景觀，房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，部分單位向園林，但亦有面向樓景。至於有否單位能觀賞維港煙花，他笑稱「我哋一直都無話有單位睇到煙花」。

柯又表示，「朗然」附近已有20條巴士及小巴路線，明年再有多4條全新巴士線連接到中環、九龍站、鑽石山、深水埗，「交通不算是太差」。房協表示，社區融入大自然發展計劃，2026年全港獨有的石礦公園啟用，佔地約8.5公頃，另有約3公頃的湖泊公園，另有興建中小學和幼稚園，社區配套未來將更成熟。