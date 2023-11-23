房協朗然呎價8916 貴鄰近居屋兩成 測量師稱吊腳略貴 房協：設會所配家電料多人申請

六二折入場費255萬 下周可申最快2025入伙

「朗然」有35個一房、339個兩房及48個三房單位，實用面積約303至658平方呎，配備34個住宅車位及會所等設施（見表）。房協表示，交樓標準包括全屋鋪地磚，附設廚櫃、煮食爐、冷氣機、抽油煙機、熱水爐及浴室潔具，每戶設露台。項目預計明年2月公布抽籤結果、第二季揀樓，最快2025年底入伙。

房協昨開放示範單位予傳媒參觀，該兩房一廳單位實用面積435平方呎，開放式設計廚房配有基本煮食設備，如抽油煙機及煮食爐等，走廊兩側是洗手間及房間，房間設大玻璃窗增採光，洗手間沒窗戶，配有馬桶、洗手盆、淋浴間等。另各單位戶型均設露台，其中兩及三房單位露台和工作平台合併，增空間感。

綠白表四六比 一人申請預留兩成

「朗然」申請資格與居屋相若，公屋戶可透過綠表申請，不設入息及資產上限；非公屋戶可用白表申請，二人或以上家庭每月入息上限6.2萬元、資產限額147萬元，一人申請者月入上限及資產限額分別3.1萬及73.5萬元。單位配額方面，綠表和白表分佔四及六成；並預留兩成配額予一人申請者，綠白表各佔一成。

房協表示，轄下部分出租屋邨被納入重建規劃，包括觀塘花園大廈二期、漁光村、明華大廈等，會撥出「朗然」85個單位予合資格受影響居民優先認購。市民即日起至下月13日申請截止期間，可前往長沙灣房協辦事處參觀示範單位。

翻查資料，房委會「居屋2023」共推售3個安達臣道的屋苑，其中安楹苑十足市值平均呎價為11,890元（六二折後7370元），屬同區最貴 ；而「朗然」十足市值平均呎價為14,380元（折後8916元），比安楹苑高約20.9%。

被問到「朗然」平均呎價較居屋貴，加上近期有私樓樓盤減價推售，會否影響推售反應，房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦昨稱，「朗然」與居屋不同，除選址位於市區半山，項目亦設會所等設施，單位更配備家電等，故售價經市值評估而訂出。柯又說，資助出售房屋項目客群為用家，不能與需求較複雜的私樓直接比較，仍有很多具負擔能力的人想買樓。

測量師：同價難覓同質素樓 具吸引力

中原地產測量師張競達認為，「朗然」質素較居屋佳，設計類近私樓，惟位置較「吊腳」，十足市值平均呎價約1.4萬元「略貴」，若調整至約1.3萬元較合理，但因六二折後平均呎價8916元，難以這價錢找到該等質素住宅，對未能負擔私樓市民有吸引力。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，「朗然」僅400多個單位，若可全部售出，便可反映市民對資助出售房屋仍有殷切需求。

另外，柯靄邦稱房協暫無意跟隨房委會「家有初生優先選樓計劃」，房協一向在出租房屋和資助出售房屋的配屋和買樓方面，都沒就家庭成員的特殊身分而有特別編排，但不排除未來需要時再考慮。他又說，房協一直有與銀行安排按揭保證，最高借貸九成，為期最多25年，從未收到買家投訴，認為「行之有效」，未打算增加年期。

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