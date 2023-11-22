遊行認串謀集結 7人囚9至12月

官：物資似預備武裝衝突

被告謝信誠、湯衛國、梁啟彥、鄧志康、簡子聰、陳慶龍及鄧可盈承認串謀非法集結罪。暫委法官王興偉判刑指出，案發當日有大量人群聚集，各處皆有堵路，示威者與警方積極對峙。辯方求情稱，各被告無參與當日之後發生的示威活動。王官認為只是因為警方於萌芽階段及時制止示威，法庭亦不能因社會氣氛趨向緩和而格外寬容，串謀非法集結罪適合以監禁15個月為量刑起點，部分被告沒有犯案前科，獲額外減刑一個月。

一人另案囚7年 今加監8月

湯、梁、簡和鄧志康另分別承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉29支行山杖、3個能發出雷射光束的裝置、一個彈射器連同彈丸及一把鎅刀。湯、簡和鄧志康另承認無牌管有無線電通訊器具。因應被告持有的武器，王官就管武罪採用3至9個月量刑起點。

謝信誠另涉2019年10月13日在彌敦道企圖搶走警員的散彈槍等罪，因企圖搶槍、非法集結等罪判監7年，達區院判刑上限，現時仍在服刑。王官基於總量刑原則，下令本案10個月刑期中的兩個月與另案同期執行，換言之謝須加監8個月。鄧可盈被判監9個月；梁及陳判監10個月；湯、簡和鄧志康囚12個月，另無牌管有無線電通訊器具罰款1萬元。

【案件編號：DCCC117—8/22】

（反修例風暴）