粵數位灣區訂目標 後年實現數據對接

行動方案全文逾8000字，目標分3年完成方案，先在今年啟動「數位灣區」建設，包括由粵港澳三地建立「數位灣區」聯合工作機制；明年由三地透過數位化合作，在推動要素資源流通、數位產業集聚發展、新型基礎建設連結、社會數位化治理等形成政府引導、企業主導、社會參與的多元共建模式。到2025年實現大灣區數位化規制有效對接。

支持銀行試行數據跨境

行動方案提及與港協作。在「南數北上、北數南下」計劃，粵政府提出運用隱私計算、安全隔離、可信驗證等技術，加強跨境數據流通服務與分類管理，確保數據安全、使用合規和範圍可控；支持符合條件的商業銀行開展內部數據跨境流動試點。

政務方面，方案提出繼續推動粵港澳政務服務一體化，按使用者授權原則，推動三地居民統一身分認證、電子簽名互認，實現企業及居民「跨境通辦」手續；另外，推動廣東政務服務網、「粵系列」政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶通」等對接互認，並打造「灣事通」泛公共服務與資訊平台。

方案亦提出優化「居住在港澳、工作在內地」等機制，通過產業集聚，吸引更多高水平人才創業就業。