500的士擬罷工 一日內撤決定 指未獲不反對通知 政府回應「釋善意」打白牌車

消息指與政府會面時激動

的士團體昨早與運輸局和運輸署會面兩小時，據悉會上的士業界表現激動，負責發起是次罷工的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭更曾「拍枱」，最終業界不滿會面成果，昨午宣布將會發起罷工。黃羽庭於會後稱，業界不滿政府於會上只稱會研究加強執法，但未提具體措施，故決定於非繁忙時間罷工，「和平之中向政府施壓」。

的士小巴商總會理事長周國強則表示，預計有300多輛新界的士及百多輛市區的士罷工，又指如一周內未見針對「白牌車」措施，或再發起過千輛的士罷工。

林村憂犯法塞車拒租場

惟傍晚起有消息傳出罷工因場地問題觸礁，林村許願廣場主席鄭倫光昨向本報確認，得悉罷工規模後已提出終止租場，並向的士業界退款。他稱原以為僅借場舉行記者會，知道會有的士停泊，但不知道多達500輛，村民擔心塞車癱瘓林村，的士業界亦一直未能提供警方不反對通知書 ，或有違法風險，故基於公眾利益拒租場。

運輸局其後發稿稱會檢視現有法例及研究規管網約出租汽車平台，期望業界以公眾利益為前提，理性務實地解決問題。最終業界於晚上公布取消今天罷工，又稱期望日後與政府開會可達共識，讓的士業回復常態。

對於業界一日內發起罷工又取消，周國強解釋，有見政府回應訴求才取消，又指如轉往市區罷工影響更大，打擊白牌車也為保障市民安全，相信公眾會理解。