私醫疑穿校裙闖中學被捕 私家車搜另4校校服假髮

【明報專訊】繼德望學校上月有男子疑穿校裙潛入廁格，警方前日（20日）拘捕一名36歲本地男子，懷疑他穿女生校服潛入校園，涉嫌遊蕩，正被扣查。據了解，被捕人為私家醫生，而涉事中學為佛教大雄中學。警方在他的私家車上搜獲疑是案發時所穿的校服、假髮、眼鏡等配件，以及另外4間中學的校服。該校發家長信稱，該人趁午飯時混入校園，兩分鐘後被教師發現遂逃走。
佛教大雄：增教職員巡邏
佛教大雄中學校長招康明昨發家長信，指事發在本周一（20日）下午12時33分午膳時間，一名身穿該校初中夏季校裙、身分不詳的人混入校園。由於他形迹可疑，教師在兩分鐘後發現，但他隨即逃離校園。校方立即報警和啟動校園危機處理小組，並仔細檢查校園，包括洗手間、更衣室和課室等地方，無可疑發現。校方翻查閉路電視片段，增派教職員在校內巡邏，加強保安。
另外，校方促請家長叮囑子女，若在校內或學校附近遇到可疑人，應立即走到安全地方，並通知學校教職員。
校服屬多區不同學校
深水埗警區重案組第三隊督察王婉欣昨表示，經翻看閉路電視等深入調查，鎖定男子身分，前日在元朗一個停車場以「遊蕩」罪拘捕該男子。他正被警方拘留調查，包括進校動機。警方在其私家車上搜獲的另4間中學校服，王稱兩套是粉嶺學校的校服，一套為旺角學校，另一是葵青學校。
王婉欣表示，警方譴責非法闖入及破壞學校安寧的行為，認為案件令學生和家長擔憂，呼籲所有學校定期檢視校內保安措施，如有可疑事件，在安全情况下立即報警，或聯絡當區警民關係主任。
教育局昨稱已向校方了解情况，並提醒學校加強保安，在有需要時提供支援。