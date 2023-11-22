香港年報刪歷史章節 新聞處：聚焦2022年

本報向政府新聞處查詢省略歷史篇章原因為何，新聞處回覆稱，新一份年報採用了新的內容組織，「更聚焦地回顧2022年的香港重要發展」，全書19章詳述政府年內推動的政策、成就及各方面的發展。

歷史學者議員劉智鵬：

以前做開 未必代表要重複

研究香港歷史的立法會議員劉智鵬說，若政府定位年報為過去一年政府工作、聚焦今日香港，重提香港歷史未必適合，「以前做開，未必代表要重複」，認為日後「今年就講舊年、出年講今年，符合番Yearbook（定位）」。他指出，香港年報有一段時間採用英方歷史史觀，現在新時代新作風，不設歷史篇章則毋須處理歷史表述問題。

翻查《香港2021》年報，沿用回歸前做法，涵蓋香港考古發現到中英談判期間的香港歷史及社會發展。較具爭議事件如晚清割讓香港，2021年版無採用中方史觀描述《南京條約》等為「不平等條約」；2021年版描述「六七暴動」，是「本港發生連串社會騷亂，市民生活大受影響，經濟陷於癱瘓」。

章節改動呼應改組後政策局

翻查2022年年報，章節安排及字眼有所改變，章節安排與改組後的政策局相呼應。例如，過去獨立成章的「宗教及風俗」及「傳播媒介」，如今拼入民青局負責的「民政和青年事務」，內文無再列舉本港傳媒組織數目。翻查過去多年年報，均提及香港記者協會「是本港其中一個最重要的記者工會」。過去「兒童權利」在教育獨立成段，去年有125字篇幅，今年在教育及民政青年兩章未見提及。

不過，年報仍維持不少關於一國兩制及香港定位描述，例如香港沿用普通法制度；香港「獲公認為全球最自由的經濟體之一」，特區政府「堅決奉行自由貿易政策」等。