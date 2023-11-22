警指自稱黑幫 男子再上訴得直撤控

上訴人為綽號「太子」的岑國熙（33歲），被控於2018年9月13日在荃灣一間酒吧聲稱為三合會社團成員。裁判官水佳麗去年8月經重審後裁定上訴人罪成。

藉另案佐證警不可信 上訴庭：起碼兩官質疑

上訴方陳辭稱，在本案重審後的兩個月，本案的臥底警員在另一宗涉及自稱三合會成員的案件，被裁判官陳曉明質疑證供不可信，證供疑點包括其中兩名被告相識，不可能在傾談期間不斷重複自稱來自「勝和」。上訴方認為該案與本案的情况相似，臥底警員在本案亦不可信；又指本案已困擾上訴人4至5年，希望法庭直接裁定上訴得直，免卻再次重審的壓力。

律政司一方則陳辭，本案與上述案件有不同之處，上述案件中證人供稱被告不斷自稱黑社會成員，但本案只涉及一次，情况並非完全不合理。律政司亦表明不會申請重審。張官提出，臥底警被起碼兩名裁判官質疑可信性，「或者真係太唔可靠，係咪都唔應該考慮重審呢？」

張官另提到，本案重審時，辯方律師沒向臥底警員指出他在其他案件被質疑證供不可信。律政司在庭上同意，律師疏忽不能「入個被告數」。張官聽畢陳辭，判上訴人得直，撤銷定罪及判刑，亦認為案件「唔係嚴重到」要審第三次，案件毋須重審，稍後頒布判辭補充理由。

翻查資料，涉及的臥底警員於2017年12月至2018年11月擔任臥底職務，事後在10宗案件作供，當中一案有3名被告被控自稱三合會成員，裁判官陳炳宙認為臥底警員證供不可信，裁定3人罪脫。

【案件編號：HCMA 323/22】