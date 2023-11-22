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英國家美術館借出52珍藏 橫跨400年名畫 真迹現身故宮館

【明報專訊】香港故宮文化博物館與英國國家美術館合作，今日起至明年4月11日舉辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，展覽分六大主題展出共52幅、出自50名西方畫家的真迹，包括梵高晚期作品《長草地與蝴蝶》。展品橫跨15至20世紀初逾400年西方藝術史，從文藝復興到印象派時期。繼上海及首爾，今次香港是展覽在亞洲的第三站，特別展示文物修復專家對作品的科學研究，揭示畫中秘密。

開幕典禮昨於香港故宮博物館舉行，主禮嘉賓包括財政司長陳茂波、英國駐香港總領事戴偉紳、英國國家美術館館長加布里埃爾．芬納迪。今次展覽是英國國家美術館在港的首個繪畫藝術展，以獨特策展方式呈現該館館藏精粹，分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元，呈現西方藝術史。

是次展覽的50名藝術家包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高等；作品涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個藝術史上重要的轉捩點，重點展品包括梵高的《長草地與蝴蝶》及莫奈的《鳶尾花》等。

另展英專家研究 述畫中秘密

展覽亦設有以《長草地與蝴蝶》為靈感的互動媒體裝置，重現梵高晚年時期入住的精神病院對出草地，讓參觀者沉浸式體驗畫作場景，投射出來的蝴蝶恍似在草間飛舞。博物館亦與香港管弦樂團合作策劃一系列曲目，以配合不同單元及展覽主題在現場播出。

今次香港站展覽的特色是「教育空間」，展示英國國家美術館文物修復專家對畫作的科學研究，以X射線熒光光譜分析、顏料分析和其他技術應用，揭開畫作底下的秘密，例如藝術家於畫稿的修改、原作顏色，到顏料背後故事等不同角度。展覽亦有為兒童及學生專設的「歷險旅程」觀賞路線，內容包括尋寶遊戲、猜謎，讓他們觀察名畫細節，寓學於娛。

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