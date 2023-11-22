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港聞

港聞二

落敗再戰 區議會前主席：新制DO協調效率升

【明報專訊】今屆區議會選舉候選人不乏2019年區選的落敗者，其中自2000年任區議員的大埔南候選人黃碧嬌，以及2011年起任區議員的油尖旺南候選人葉傲冬，今屆捲土重來，選擇再戰直選。不再有民主派對手的挑戰，兩人對選情各有研判。今次區議會改制的重大改變之一，是區議會主席將改由民政事務專員（DO）擔任，而不是區議員互選誕生，同曾任區議會主席的黃碧嬌和葉傲冬均認為，改動有助提高區議會效率。

黃碧嬌：選區大 見不到票源

大埔南區共5人參選，除經民聯羅曉楓外，另外3人張育文、蕭振麟和方約拿單均無申報政治聯繫，亦未曾參選2019年區選。對有多年地區經驗的黃碧嬌是否較有利，她說以往由當選一刻已開始為下屆區選備戰，在4年間透過地區工作爭取連任，但今屆改制後，選區擴大，選民階層擴闊，她形容在備戰時間大減下，是「見不到票源」。

黃碧嬌在2000年獲委任區議員，往後以直選晉身區議會，先後擔任過正副主席，至2019年落敗。她形容「直選的成功感很強」，故從未考慮轉跑道，年屆58歲的她直言從事地區工作或會力不從心，但不能「全退」，否則辜負多年選民支持。

2019年區選葉傲冬以65票之差，以主席身分敗給對手陳梓維。往後不時傳出葉傲冬參選立法會、加入政府的消息，但最終他回歸地區，說是要回應服務多時的街坊。父親葉國忠是前油尖旺區議會民選議員，亦曾任副主席，葉傲冬說參加直選對他有獨特意義，也是他個人從政的起步點，因此不加思索選擇循直選爭取重返議會。

指父參選遭泛民攻擊

葉傲冬：點難也難不過當年

對於選情，葉傲冬說改制後選舉工程一定較「辛苦」，但他說父親參選時亦是民建聯成立初期，他陪伴在側，見盡父親被民主派攻擊，相比當年，「（現在）點難都難唔過民建聯成立時」。

對於區議會主席改由DO擔任，黃碧嬌和葉傲冬均認為有助提高區議會運作效率。黃舉例，以往討論新巴士路線，可為走線爭論不休，由沒有地區包袱的DO主持會議，相信同一議題能先落地再檢視，效果更佳。葉傲冬亦說，過往一項地區工程歷時最少3至4次會議，即最少半年，工程完成時已接近一屆議會，他相信日後由DO事前協調政府部門代表出席會議，可節省不少開會時間。

黃碧嬌和葉傲冬亦表示，政府過往不時透過主席、委任議員等，爭取區議會支持政府政策，不認為區議會改制等同削弱區議員自主。

明報記者 馮樂琳

2023年區議會參選名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）

【區議會前瞻系列．之三】

相關字詞﹕大埔南 油尖旺南 民政事務專員 區議會選舉

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