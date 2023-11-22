吳秋北灣仔撐新民黨 葉劉：不撞區都願合作

指灣仔穆家駿宋芝齡競爭大

會支持工聯離島候選人

葉劉淑儀表示，灣仔區的民建聯候選人穆家駿「樁腳多」、「覆蓋廣」，亦有自由黨的無綫藝員宋芝齡及多屆區議員李碧儀參戰，認為灣仔區選情激烈。同區尚有候選人李文偉。對於吳秋北到場站台，她亦表示會支持工聯會離島區候選人劉展鵬。至於被問到會否與其他政黨合作，她則表示只要理念相近，而且資源許可，也願意幫助。

工聯會未有派人出選灣仔區，工聯會會長吳秋北昨表示，他2021年出戰香港島東的立法會選舉時，黃守東向他講解區內街市、樓宇維修等狀况，指黃是灣仔區眾多候選人中「最優秀」。

灣仔區選情備受關注，代表自由黨出戰的無綫藝員宋芝齡，上周在無綫節目《流行都市》亮相，任節目主持。被問到新民黨會否就此向選舉事務處投訴時，葉劉淑儀表示不會投訴，但若她是對方，會更審慎處理，畢竟節目播放有可能被視為「額外宣傳」。

選舉處：節目應避播候選人部分

選舉事務處昨日回覆查詢，重申《區議會選舉活動指引》，指傳媒機構應確保不會優待或虧待任何候選人。根據選舉指引，若有候選人因履行合約，而須以節目主持等身分在節目中亮相，候選人則應盡力要求節目負責人不要播放候選人亮相的部分，又指有關負責人應在切實可行範圍內接納這項要求。

該處指出，若選管會接獲有涉嫌違反《區議會選舉活動指引》的投訴，會按既定機制展開調查，並會視乎調查結果和需要，採取合適跟進行動。

2023年區議會參選名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）

【區議會前瞻系列．之三】