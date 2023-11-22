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港聞二

李家超：公僕支持施政投票有責 18萬人相當4%投票率 公務員局拒答監察否

【明報專訊】繼多名政府官員呼籲公務員在今屆區議會選舉投票（見表），特首李家超昨日亦表示，公務員肩負落實和支持特區政府施政的責任，有責任支持和落實政府所推動的新一屆區議會選舉，同時應以身作則，履行公民責任，在區選投票。本報向公務員事務局查詢局方會否有機制要求監察公務員投票，以履行其支持政府施政的責任，或會否就投票設立賞罰機制，局方回覆稱特首已說明有關事宜，故沒有補充，惟翻查李家超昨日的發言，並未就以上問題作任何說明。明報記者

按公務員事務局的數字，截至今年3月底，本港共有約18萬名公務員，以430萬選民推算，相等於4%投票率。

被問到多名官員指公務員須「負責」，公務員會否對投票與否感到有壓力時，香港高級公務員協會主席彭禮輝回覆本報稱，他認為公務員跟普通市民一樣，有權利及義務在任何選舉投票，可根據自己心儀區議員候選人投下神聖一票。至於政府內部會否有機制要求或監督公務員投票，他指投票是保密和「高度私隱」下進行，並不相信監督公務員有否投票的做法可行。

彭禮輝：投票「高度私隱」 料監督不可行

近日不少官員拍攝宣傳片呼籲市民及公務員投票，如政務司長陳國基，與公務員事務局長楊何蓓茵，聯同4個公務員中央評議會合拍宣傳片呼籲投票。政務司長陳國基昨亦與多個公務員工會開會，宣傳並商討區選投票事宜。李家超表示，預計逾3萬名公務員在不同崗位處理選舉工作，選舉事務處於投票日會在全港設立逾600個地方選區投票站，讓超過433萬名選民投票，全港18區亦各設一個地委界投票站，供地委界選民投票。

李：新制拼理念 非劣質謾罵政治騷

李家超又補充，各候選人近日積極於地區「頻頻亮相」，爭取選民的支持，形容全港各區街頭都有候選人的宣傳橫幅和旗幟。他又指香港電台和香港再出發大聯盟下星期起會分別舉行選舉論壇，讓各候選人向市民介紹政綱和抱負。他還表示，新選制下，候選人的競爭應是「拼理念」、「拼成績」、「拼表現」的良性競爭，而不是謾罵、劣質的人身攻擊「政治騷」。

至於政府宣傳方面，李家超說會要求政制及內地事務局帶領政府新聞處、各司局長和轄下的政府部門加強宣傳，鼓勵公眾和公務員同事踴躍投票，同時在全港各區「注目地方」，如各主要隧道口，展示巨型宣傳橫額，在巴士和電車車身、港鐵車廂張貼區選的宣傳廣告，強調會繼續建造良好氣氛，鼓勵和呼籲選民積極投票。

（區議會選舉）

【區議會前瞻系列．之三】

相關字詞﹕李家超 區議會選舉

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