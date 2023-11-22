國安案內地審？ 李：特大案件都有信心處理

李家超昨日出席行會前見記者表示，對執法部門、司法人士充滿信心，目前會做好特區維護國家安全的工作，包括有能力處理現時可見的風險和現時需要處理的案件，並再警惕外部勢力勿介入。

缺席APEC 李：跟中央溝通是方方面面

李家超未有出席早前舉行的亞太區經合組織（APEC）會議，改派財政司長陳茂波出席。被問及缺席會議是否少一個機會向國家主席習近平匯報香港情况，李昨稱感謝陳茂波向習近平反映香港情况，又說習主席非常關心香港。他形容跟中央溝通的方法「是方方面面」，包括他每年會向國家主席及總理述職。

談及自己仍在美國政府的制裁名單，他稱對於「所謂制裁」嗤之以鼻，指特首被制裁一定影響政府與政府間的交往，亦影響推廣活動，但「我們會盡自己最大的努力，但如果我需要溝通的對方是無理、霸凌的話」，那麼責任就在對方。