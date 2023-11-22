和合石擬建7廈 供4200公營屋

申放寬面積限制 最快2029入伙

用地位於粉嶺公路旁、鄰近和合石村，佔地約4公頃，現已劃為住宅（甲類）用地。土拓署申請增加總樓面面積11.2%，由17.81萬平方米添至19.8萬平方米；建築物高度限制由主水平基準140米增加25%至175米。項目預計放寬後可額外增加200個單位供應至4200伙，容納10,800人。當局稱，放寬可善用土地資源及應付公營房屋的殷切需求，相應增加社會福利設施，又稱方案不會在視覺、景觀、空氣流通、交通、排污及環境方面構成負面影響。

對比去年3月政府向立法會提交的文件，當中提出擬建6幢住宅大樓，但座數有待設計和技術研究完成後確定。土拓署的申請文件則提及擬議發展興建7幢住宅大廈，樓高約32至52層，設停車場、幼稚園、殘疾人士支援宿舍和長者鄰舍中心等。項目擬於2025年由房委會展開地基工程，預計2029年第三季至2032年分階段竣工。

涉19幅私人地 未全收回

翻查資料，項目用地涉19幅私人土地，總面積約1.8公頃，另需清理約2.4公頃政府土地。環評報告提及未完全收回用地，並有一些無法進入的地方，故現階段未完成工程位置內詳細的土地污染報告，有待收地後、開發​​前重新評估。