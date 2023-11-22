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和合石擬建7廈 供4200公營屋

【明報專訊】粉嶺第48區、鄰近和合石村的工業地帶早前被政府改劃作公營房屋發展，土木工程拓展署上周向城規會申請放寬建築物高度及最大總樓面面積限制。申請文件顯示，該用地擬興建7幢約32至52層的住宅大樓，預計可提供4200伙公營單位，較原定計劃多200個。項目料最快2025年動工，2029年第三季起分階段竣工，同年第四季開始入伙。

申放寬面積限制 最快2029入伙

用地位於粉嶺公路旁、鄰近和合石村，佔地約4公頃，現已劃為住宅（甲類）用地。土拓署申請增加總樓面面積11.2%，由17.81萬平方米添至19.8萬平方米；建築物高度限制由主水平基準140米增加25%至175米。項目預計放寬後可額外增加200個單位供應至4200伙，容納10,800人。當局稱，放寬可善用土地資源及應付公營房屋的殷切需求，相應增加社會福利設施，又稱方案不會在視覺、景觀、空氣流通、交通、排污及環境方面構成負面影響。

對比去年3月政府向立法會提交的文件，當中提出擬建6幢住宅大樓，但座數有待設計和技術研究完成後確定。土拓署的申請文件則提及擬議發展興建7幢住宅大廈，樓高約32至52層，設停車場、幼稚園、殘疾人士支援宿舍和長者鄰舍中心等。項目擬於2025年由房委會展開地基工程，預計2029年第三季至2032年分階段竣工。

涉19幅私人地 未全收回

翻查資料，項目用地涉19幅私人土地，總面積約1.8公頃，另需清理約2.4公頃政府土地。環評報告提及未完全收回用地，並有一些無法進入的地方，故現階段未完成工程位置內詳細的土地污染報告，有待收地後、開發​​前重新評估。

相關字詞﹕公營房屋 和合石 粉嶺第48區

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