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港聞二

灣區熱搜：遠離市區出入口「吊腳」 沿江高速首期難助分流

【明報專訊】廣深高速日均車流量早已超過最高設計標準14.4萬輛次。為紓緩車流密集路段的交通壓力，過去曾多次改造部分路段，但「高速不高速」的情况始終無法有效解決，原本設計1.5小時車程要走上兩三小時也是閒事，遇上節假日塞車情况更嚴重，2017年國慶便因為廣深公路大塞車，香港九成跨境直巴要暫停北上。

日均車流15萬 廣深高速1/4

為紓緩廣深高速的壓力，廣東省「十一五」規劃提出興建第二條連接廣深的高速公路「廣深沿江高速」。廣深沿江高速全長89.14公里，其中深圳段大部分建於海上，99%為橋樑，基本沿海岸線行走，形成獨特的公路海景，當時被譽為「中國最美公路」。

不過，2013年12月通車的廣深沿江高速未能有效分擔廣深高速的車流，其設計飽和車流量為日均10萬輛次，但據稱目前日均車流15萬輛次，只有廣深高速的四分之一。

繞大段路到寶安機場 為人詬病

司機寧願繼續選擇堵在廣深高速而不走順暢的廣深沿江高速，一方面因為廣深高速途經廣州天河區、東莞厚街鎮、深圳福田區，貫通三市中心，廣深沿江高速則由廣州黃埔區通往深圳南山區，途經東莞工廠區、港口碼頭等，遠離市區民居；另一方面因為廣深沿江高速各出入口未完善，影響司機使用意欲，其中最為人詬病的是，本來與深圳寶安國際機場直線距離非常近，但最近的兩個出口都要再繞行市區一大段路才到達機場，帶來不便。

不過，問題有望在明年改善，廣深沿江高速正興建二期工程，其中「深中通道深圳側接線」最為重要，是廣深沿江高速連接深中通道、深圳機場和大鏟灣港區的重要路段，預計明年與深中通道同時通車。

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