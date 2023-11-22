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灣區熱搜：廣深高速400億擴建 6車道變8至12 日均車流64萬遠超容量 沿江高速二期明年建成冀分流

【明報專訊】被稱為「中國最繁忙高速公路」的廣深高速正式迎來改造，其營運商之一深高速（0548）上月底宣布，廣深高速部分路段將會擴建，全線工程初步估算費用超過400億元（人民幣，下同），首階段擴建計劃年底前動工。同時，被視為「分擔」廣深高速車流的廣深沿江高速，其二期工程計劃明年與深中通道同步建成（見另稿）。

明報記者 陳子凌

早在2021年初，廣深高速已就擴建的勘察設計招標，直到今年10月30日深高速發通告，這個擴建工程總算塵埃落定。根據通告，廣深高速預計118.2公里路段將會擴建，從現有雙向6條行車線，在不同路段擴建為8至12條。換言之，按廣深高速全長122.8公里計，基本上接近全條高速公路都會改造翻新。

工程分兩期 穗莞段年內動工

擴建工程分為兩部分，分別是廣州至東莞段和深圳段。其中廣州至東莞段的擴建已於今年8月22日取得廣東省發改委核准，將沿廣深高速原有路線改建，主要採用雙向10車道為主的擴建方式，設計時速為100公里，並計劃於今年底前動工，預計投資額約294億元；深圳段擴建則正在推進工程可行研究報告的修編工作。

經營權至2027 擴建可申續期

廣深高速於1994年試運，1997年正式通車，最初設計通行能力每日車流量8萬輛次，飽和車流量14.4萬輛次，但據通告，今年首3季廣深高速的日均混合車流量達到63.6萬輛次，基本飽和；疫情之前廣深高速日均車流量已達到65萬輛次，被稱為「中國最繁忙高速公路」。

廣深高速現由廣深珠高速公路公司持有及經營，是合和中國發展和廣東公路建設的合資公司，深高速則透過灣區發展（0737，前稱合和公路基建）持有合和中國發展股權。廣深高速的經營權期限為30年，原定2027年到期，按照規定屆時不能再收取路費，但若高速公路改建擴建，則可延長收費期限。因此，若廣深高速擴建項目順利實施，廣深珠高速公路公司可向政府部門申請重新核定經營權期限，繼續收費。

最繁忙賺錢公路 年路費28億

根據深高速今年上半年報告，廣深高速日均路費收入768.7萬元，以此計算，一年路費收入28億元，是中國最賺錢的高速公路之一。

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