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港聞二

油尖旺南 無申報政治聯繫：「個個叫我香港仔」 艾歷斯：服務油尖旺20年 民建聯：「華人角度少數族裔政策」 葉傲冬倡打擊假難民

【明報專訊】油尖旺南區6名候選人中一半為少數族裔，當區亦為少數族裔的聚居地。其中一名巴基斯坦裔候選人艾歷斯，被問到如何說服選民支持他時，稱沒有與另外兩名少數族裔候選人協調，認為在當區超過20年的服務，「個個都認識我」，有信心可以勝選。他又認為另外兩人「不是太多人認識」或是「從灣仔過來的」，但亦指他們有全力「做事」尋求勝選，惟他希望自己可勝出。

艾歷斯表示，他在當區「做了很多事」，整個區的人都認識他，包括少數族裔及中國人，在街上亦會被認出，「個個都叫我香港仔」，又說「大家都希望我贏」。就少數族裔的政治參與是否活躍，他認為以往曾見有少數族裔在該區及元朗參選，雖然「得票不是很多」， 但「是有的」。

當區的競爭對手除了有兩人同為少數族裔，亦有主張打擊假難民的民建聯成員葉傲冬，針對選情，葉傲冬認為民建聯過往少數族裔政策有口碑，以華人角度提出廣義的少數族裔政策，或比對手更有優勢。

就「假難民」議題二人口徑一致，認為要打擊犯罪。艾歷斯稱不論來自少數族裔的免遣返聲請者孰真孰假，也「不喜歡看到有犯罪行為（criminal activity）」，承諾當選後便會與政府「坐下來一起談」，商討如何解決問題。他補充油尖旺是旅遊區，「不可以有這些事」，認為他可透過與區內少數族裔的聯繫，幫助辨別有關人是否居民，同時促請政府加快處理免遣返聲請個案。葉傲冬則認為，不少聲請者的確在社區製造問題以至罪案，希望政府大力打擊「假難民」，與在港生活的少數族裔有所區別。

陶淳潁：要將少數族裔變社區資本

其他3候選人未回覆

另一候選人陶淳潁回覆本報指，要將少數族裔由「社會成本」變成「社區資本」，關鍵在家長的教育，冀望令少數族裔家長推動他們的子女學中文，增加競爭力。

本報亦從多方途徑嘗試接觸當區其餘候選人，包括白俊達、關煒曦、孫逸仙，截稿前未有回覆。

2023年區議會參選名單詳見：

link.mingpao.com/80815.htm

（區選前瞻系列．之二）

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