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大埔北 民建聯：「直選間選均有人」 胡綽謙稱有優勢 紫荊黨：「細黨無包袱」 吳振輝倡大埔試釋放土地

【明報專訊】大埔北6名候選人爭奪該區2席，當中有紮根地區多年的大黨民建聯，及首次參選的細黨紫荊黨於該區對壘。民建聯胡綽謙表示，該黨不論在直選或間選界別均有立法會議員，有在地區至政策層面跟進問題的優勢。紫荊黨吳振輝表示，細黨參選無包袱，該當更敢於主張主張「一國兩制，百年不變」倡議，亦提出釋放土地改革理念，提出將大埔變成「新試點」。

胡：聯絡處辦事處都是最多的

立法會第一大黨民建聯今屆區選於44個直選區均派員參選。胡綽謙表示，他在當區已服務近7年，該黨亦一直與不同地區持份者長期保持聯繫，相對其他候選人會有優勢。他補充，該黨相比其他候選人擁有的聯絡處、辦事處的數量都是最多的，相信在區內的工作是得到居民的認同，對勝選有一定信心。

3年前成立的紫荊黨今屆區選初試啼聲，該黨稱他們是首個主張「一國兩制，百年不變」的政黨，其選舉單張亦主張要改革釋放土地的程序，對回收農地、填海造地及改劃綠化地帶等措施持開放態度。吳振輝表示，大埔區現時整個規劃屬回歸前，回歸後無重大的建設，望釋放土地的改革理念為該區帶來新改變、新希望。

吳倡優化丁屋政策 胡：無必要

二人就區內議題各有見解，大埔區丁屋林立，翻查立法會文件，2015至2020年間大埔為各區申建丁屋數量中排第三。針對丁權何去何從，二人意見相左。胡稱現階段無必要修改相關政策，而2047年後亦未必需要改變。吳振輝則明言，丁屋政策需要優化，也認為制度「一直都有爭議」。吳稱該黨主張「一國兩制」長期不變，但《基本法》容許政府根據社會和時代變遷調整丁屋政策，但同時保障原居民的合法傳統利益。二人意見一致同意放寬政策允許建「丁廈」。胡綽謙稱原則上同意放寬，惟要符合一定條件，例如附近交通、排污系統，選址在鄰近市中心的地帶等。

《北部都會區行動綱領》倡議發展「藍綠康樂旅遊生態圈」，包括區內的印洲塘一帶。二人亦贊成於區內作相關的鄉郊發展，胡綽謙認為生態圈是一個契機，讓偏遠鄉村有「復村」發展機會，文娛康樂相關產業「大有可為」。至於區內創科、房屋發展方面，他認為區內暫未見有必要改劃綠化地帶配合發展的需求。

吳振輝稱，該黨最先提出將北部都會區延至大埔，他也同意上述的鄉郊發展具「可塑性」，他舉例可在鄰近地方設碼頭並規劃旅遊區，惟他認為如綠化地帶可改劃便應改劃，認為不少人「想發展」。

其他候選人未回覆

本報亦從多方途徑嘗試接觸當區其餘候選人，包括吳尉行、駱小鸞、葉偉兒及劉文杰，截稿前未回覆，各人公開的政綱大多圍繞區內交通、醫療及社區設施的興建或改善（見表）。

2023年區議會參選名單詳見：

link.mingpao.com/80815.htm

（區選前瞻系列．之二）

相關字詞﹕紫荊黨 民建聯 吳振輝 胡綽謙 大埔北 區議會選舉

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