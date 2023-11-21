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港聞二

摑貓虐畜罪成 男子得直

【明報專訊】男子疑不滿親友的貓在其房撒尿，揑牠耳朵一下再掌摑頭部一次。男子否認一項虐畜罪，受審裁定罪成囚30天。他不服定罪和判刑，高院考慮後昨頒判辭，稱男子打貓是不爭事實，惟力度絕不可被形容為達到「殘酷地打」程度，原審裁斷完全不合情理；加上男子有可能因教貓才拍打牠，有合理原因，裁定得直，撤銷定罪。

據控方案情，上訴人趙林2022年8月26日下午2時許與事主熊怡飼養的貓兒Mimi，獨處涉案牛頭角樂華北邨寧華樓一單位內。趙發現貓在他房間撒尿後動怒，並作指稱的襲擊行為，其間用方言喝斥。貓兒隨即縮開及逃跑，上訴人再無襲擊牠。過程被閉路電視拍到。

官指力度未達「殘酷」 有可能「教貓」

上訴人無律師代表，主張原審裁判官錯誤地裁定他非因教導貓兒而出手，片段所見力度不符「殘酷」，不應定罪，刑罰亦明顯過重。高院暫委法官游德康指出，案中無證據證明貓兒傷勢和心理傷害，裁判官無進一步解釋如何得出上訴人「超出了一定武力」的結論，法庭反覆觀看片段後也未能同意打貓力度達「殘酷」。

法官並稱，上訴人在警誡下有解釋打貓理由，但裁判官沒考慮其說法可信度，若接納他是教貓，便可得出一時氣憤而出手以外的另一個合理推論，法庭必須對上訴人作有利推論，故裁定得直，撤銷定罪和判刑。

【案件編號：HCMA 289/23】

相關字詞﹕高等法院 上訴得值 虐待動物

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