官：行為分散警注意 服務令不夠

被告許肇彰（29歲）於保險公司任職精算分析師，早前晉升助理經理。辯方求情稱，被告感化令和社會服務令報告內容良好，建議履行161至240小時社服令，被告願彌補過錯。

裁判官林子康接納辯方求情所指，被告是正直優秀年輕人，過往擁良好品格，本案對大好前途年輕人帶來無可彌補的影響。不過林官稱本案控罪嚴重，初犯者亦可即時判監；即使無警員實際受傷，本案僅為反修例案之中情節較輕，並非比同類案件輕微。

林官強調，案發當日不少示威者聚集太子站，部分全副武裝，導致警方執行職務和推進有難度；被告投擲雨傘會分散警員注意力，可能引起在場者仿效，令現場情况升溫，服務令不足以反映罪行嚴重。

林官提到，雖然被告無意傷人，可能認為警方「並非做正確的事」才會衝動犯案。林官採納9周監禁為量刑起點，認罪減至6周，考慮本案檢控延誤、被告承受精神困擾等，酌情減至5周監禁。

【案件編號：KCCC 2870/23】

（反修例風暴）