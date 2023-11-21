胸痛入院翌日亡漢 裁死於自然 官稱裁「疏忽」非死因庭範圍提4建議 屯院：已改善

明報記者

研訊揭示事主延遲逾5小時做心電圖檢查，完成後1小時才有醫生檢查，林官同時向院方作4項建議（見表），包括醫療人員須嚴格執行醫生的按時指示，如未能做到要通知醫生，以及訓練相關醫療人員閱讀心電圖，若有異常須通知醫生或護士。

屯門醫院發言人回覆查詢稱，院方知悉及尊重死因庭裁決，會詳細研究判辭和跟進有關建議。院方就病人心肌梗塞臨牀判斷錯誤，以及主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬感受，表示深切歉意。事件發生後，院方已深入檢視個案臨牀處理過程，並已落實一系列改善措施。

官：死於自然是病理分析 「疏忽」不礙裁決

早前庭上證供稱，事主容國洪（終年57歲）生前患高血壓，曾經中風，2020年做過一次「通波仔」手術，在心臟兩道血管植入支架。2021年11月30日晚上，他因胸口痛到屯門醫院求診，獲安排留醫內科病房，翌日下午不治。

稱研訊難改所有問題 離真相更近

死因裁判官林希維昨日裁決指出，事主死因是急性心肌梗塞所導致的心臟破裂及心包積血；相關案例已指出，即使個案死者受到不正確治療或疏忽對待，不會影響死於自然的裁決，因死於自然是病理分析。參考研訊中的法醫及心臟科專家醫生范瑜茵意見，即事主死因是急性心肌梗塞下相關疾病，故裁定事主死於自然。林官於裁決後向家屬表示，研訊難以一下子改善所有問題，其中目的是「離真相近咗一大步」，並向家屬致以深切慰問。

3抽血員做10房檢查 家屬質疑工序延誤

醫管局代表律師先陳辭稱，當晚只有最多3名抽血員為10間病房的病人抽血及檢查心電圖，但輪流期間，院方一直用醫療設備監測事主維生指數；實習醫生陳心期巡房時，事主沒投訴出現胸口痛，陳同意若事主有相關投訴，她會提高對於心肌梗塞的懷疑。醫管局冀死因庭裁定事主死於自然。

家屬陳辭則稱，院方要求抽血員兼顧為病人抽血及檢查心電圖，但抽血員可能完成抽血後才檢測心電圖，使醫療程序非按危急程度安排，而是為方便工序並造成延誤；而陳心期檢查事主時，假定其心電圖報告與血液報告是同時完成，屬於疏忽行為，加上沒考慮事主病情，提高警覺，令事主錯失診治機會。

【案件編號：CCDI 1080/21】

（死因研訊）