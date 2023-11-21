明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

胸痛入院翌日亡漢 裁死於自然 官稱裁「疏忽」非死因庭範圍提4建議 屯院：已改善

【明報專訊】五旬男子前年在屯門醫院疑未被及時診斷心肌梗塞，留院一晚後不治。死因庭昨進入第三天研訊，事主長子陳辭形容，事故為他們一家帶來悲傷及不可逆轉的傷害，認為醫護有責任向病人提供高品質治療，但涉事實習醫生涉嫌疏忽令事主錯過診治機會。死因裁判官林希維提醒裁定不包括死於疏忽，因疏忽指控涉及刑事與民事責任，並非死因庭職責範圍，林官最終裁定事主死於自然。

明報記者

研訊揭示事主延遲逾5小時做心電圖檢查，完成後1小時才有醫生檢查，林官同時向院方作4項建議（見表），包括醫療人員須嚴格執行醫生的按時指示，如未能做到要通知醫生，以及訓練相關醫療人員閱讀心電圖，若有異常須通知醫生或護士。

屯門醫院發言人回覆查詢稱，院方知悉及尊重死因庭裁決，會詳細研究判辭和跟進有關建議。院方就病人心肌梗塞臨牀判斷錯誤，以及主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬感受，表示深切歉意。事件發生後，院方已深入檢視個案臨牀處理過程，並已落實一系列改善措施。

官：死於自然是病理分析 「疏忽」不礙裁決

早前庭上證供稱，事主容國洪（終年57歲）生前患高血壓，曾經中風，2020年做過一次「通波仔」手術，在心臟兩道血管植入支架。2021年11月30日晚上，他因胸口痛到屯門醫院求診，獲安排留醫內科病房，翌日下午不治。

稱研訊難改所有問題 離真相更近

死因裁判官林希維昨日裁決指出，事主死因是急性心肌梗塞所導致的心臟破裂及心包積血；相關案例已指出，即使個案死者受到不正確治療或疏忽對待，不會影響死於自然的裁決，因死於自然是病理分析。參考研訊中的法醫及心臟科專家醫生范瑜茵意見，即事主死因是急性心肌梗塞下相關疾病，故裁定事主死於自然。林官於裁決後向家屬表示，研訊難以一下子改善所有問題，其中目的是「離真相近咗一大步」，並向家屬致以深切慰問。

3抽血員做10房檢查 家屬質疑工序延誤

醫管局代表律師先陳辭稱，當晚只有最多3名抽血員為10間病房的病人抽血及檢查心電圖，但輪流期間，院方一直用醫療設備監測事主維生指數；實習醫生陳心期巡房時，事主沒投訴出現胸口痛，陳同意若事主有相關投訴，她會提高對於心肌梗塞的懷疑。醫管局冀死因庭裁定事主死於自然。

家屬陳辭則稱，院方要求抽血員兼顧為病人抽血及檢查心電圖，但抽血員可能完成抽血後才檢測心電圖，使醫療程序非按危急程度安排，而是為方便工序並造成延誤；而陳心期檢查事主時，假定其心電圖報告與血液報告是同時完成，屬於疏忽行為，加上沒考慮事主病情，提高警覺，令事主錯失診治機會。

【案件編號：CCDI 1080/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死於自殺 心電圖 心肌梗塞 屯門醫院 死因研訊

上 / 下一篇新聞

「賣狗肉」專頁涉誘裝App盜銀行戶口 3個月11宗相關騙案 有人「買即食麵」失41萬
「賣狗肉」專頁涉誘裝App盜銀行戶口 3個月11宗相關騙案 有人「買即食麵」失41萬
匯豐交易認證碼 研以App代短訊
匯豐交易認證碼 研以App代短訊
曾審陳志雲案及QT案 終院海外官華學佳逝世
曾審陳志雲案及QT案 終院海外官華學佳逝世
疑誤鑿電纜爆炸 4修渠工受傷 1人二級燒傷危殆 民政處：倘承建商疏忽將追究
疑誤鑿電纜爆炸 4修渠工受傷 1人二級燒傷危殆 民政處：倘承建商疏忽將追究
楊何蓓茵：535非公務員僱員拒宣誓離職 公僕空缺1.8萬「不理想」 指辭職率已放緩影響不大
楊何蓓茵：535非公務員僱員拒宣誓離職 公僕空缺1.8萬「不理想」 指辭職率已放緩影響不大
調查：45%港人半年內曾訪灣區 學者指港商場單調乏味
調查：45%港人半年內曾訪灣區 學者指港商場單調乏味
疑鶴嘴登岸 4巴籍人蛇被捕
疑鶴嘴登岸 4巴籍人蛇被捕
屯門廢膠樽回收廠重生 日處理15噸佔1/4產能
屯門廢膠樽回收廠重生 日處理15噸佔1/4產能
官指武力犯案接近「搶劫」 司機認盜70萬元電子零件囚年半
官指武力犯案接近「搶劫」 司機認盜70萬元電子零件囚年半
駐院醫生：事主獲處方藥 料曾言胸痛
駐院醫生：事主獲處方藥 料曾言胸痛
鄧桂思死因4．15研
鄧桂思死因4．15研
精算師傘擲警囚5周
精算師傘擲警囚5周
7．21案林卓廷呈中段陳辭 明續審
7．21案林卓廷呈中段陳辭 明續審
摑貓虐畜罪成 男子得直
摑貓虐畜罪成 男子得直
競爭最烈兩區 各6人爭2席 小黨撼大黨 少數裔對本地人
競爭最烈兩區 各6人爭2席 小黨撼大黨 少數裔對本地人
大埔北 民建聯：「直選間選均有人」 胡綽謙稱有優勢 紫荊黨：「細黨無包袱」 吳振輝倡大埔試釋放土地
大埔北 民建聯：「直選間選均有人」 胡綽謙稱有優勢 紫荊黨：「細黨無包袱」 吳振輝倡大埔試釋放土地
油尖旺南 無申報政治聯繫：「個個叫我香港仔」 艾歷斯：服務油尖旺20年 民建聯：「華人角度少數族裔政策」 葉傲冬倡打擊假難民
油尖旺南 無申報政治聯繫：「個個叫我香港仔」 艾歷斯：服務油尖旺20年 民建聯：「華人角度少數族裔政策」 葉傲冬倡打擊假難民
房會停車場元旦加租 幅度4.3%至8.3%
房會停車場元旦加租 幅度4.3%至8.3%
議員指北都公私合作遲疑 政府：有邀換地
議員指北都公私合作遲疑 政府：有邀換地
甯漢豪：未來3000億元工程 尋灣區合作
甯漢豪：未來3000億元工程 尋灣區合作
灣區熱搜：曾列「最醜建築」 廣州圓拍賣
灣區熱搜：曾列「最醜建築」 廣州圓拍賣
灣區熱搜：中國十大醜陋建築評選 廣州屢入選
灣區熱搜：中國十大醜陋建築評選 廣州屢入選
灣區手記：五星級司機 ／文：尚東美
灣區手記：五星級司機 ／文：尚東美
強制舉報虐兒立法 教聯促設緩衝勿一刀切
強制舉報虐兒立法 教聯促設緩衝勿一刀切
控姦外籍醉娃 海關關員還押
控姦外籍醉娃 海關關員還押
【Emily】觀塘「麥當勞叔叔之家」 66房服務病童
【Emily】觀塘「麥當勞叔叔之家」 66房服務病童
【Emily】伊院60周年嘉年華 細路可做一日醫護
【Emily】伊院60周年嘉年華 細路可做一日醫護
【Emily】落村跌親拉傷頸 陳月明戴頸箍赴立會
【Emily】落村跌親拉傷頸 陳月明戴頸箍赴立會
【Emily】迪士尼「魔雪奇緣世界」開幕 陳茂波：料可吸更多旅客來港
【Emily】迪士尼「魔雪奇緣世界」開幕 陳茂波：料可吸更多旅客來港
【Emily】推夜繽紛 陳國基話明白習慣難一時改變
【Emily】推夜繽紛 陳國基話明白習慣難一時改變