官指武力犯案接近「搶劫」 司機認盜70萬元電子零件囚年半

被告甘尚旻（31歲）承認一項盜竊罪。庭上透露被告有各一項使用虛假文書及管有攻擊性武器的案底，他在其他案件保釋期間干犯本案。

官稱搶奪積極 不知情不可信

辯方爭議被告案發時「撞到」案中另一名在逃男子，對方邀請他幫忙取貨，事後會給予1000元報酬，他在看到同黨與事主有激烈爭執時才知有問題。案件在紐頓聆訊後判刑，李官質疑被告在不聞不問下答應幫忙，亦積極參與搶奪貨物，認為被告說法不可信，且反映被告「悔意不足」，考慮所有求情因素後，判囚18個月。

被告承認的案情指出，2022年5月27日早上近9時，萬誠物流公司方姓司機及趙姓跟車工人從石門運送13板貨物，到達南豐商業中心停車場後，趙向方表示送貨到9樓，途中在後樓梯被兩名男子打及取走一板共30箱貨物。

閉路電視拍攝到約10時，一名身分不詳男子、被告與趙同坐升降機，開門時男子將趙推出升降機，被告左臂夾着一卷黑色膠紙，右手將貨物拉出升降機外。其後，被告與該男子推着黑色膠紙包裹的貨物再進入升降機，到1樓停車場將貨物推上輕型貨車，駕車離開。事發約一小時後，警員在大埔汀角路截停被告駕駛的輕型貨車並拘捕他，車上未有檢獲失竊貨物。

【案件編號：DCCC 1135/22】