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港聞二

屯門廢膠樽回收廠重生 日處理15噸佔1/4產能

【明報專訊】位於屯門環保園的廢膠樽回收廠「塑新生」，早前由於營運困難，自今年4月起暫停接收廢膠樽。事隔大半年，該廠今個月已重新接收廢膠樽。塑新生有限公司總經理韋斯特昨表示，公司已完成經營重組方案，並獲長期資金繼續營運，現每日回收量約15公噸，約為該廠最高處理量四分之一，他希望政府能按照計劃在2025年落實膠樽徵費，認為有助提升回收率，令該廠得以接收更多廢膠樽用盡產能。

韋斯特表示，完成重組後的塑新生獲得長期資金繼續營運，當中太古回收有限公司（太古可口可樂有限公司的子公司）、歐綠保及碧瑤的股份比例，由以往各佔三分一，變為分別佔56.7%、10%及33.3%，有信心業務順利。

對於政府建議將膠樽及紙包飲品盒的最低回贈金額設定為每個容器0.1元，韋斯特認為徵費計劃設有回收目標，若首年回收率須達四成，飲品供應商自然要收集一定數量膠樽，以符合目標，若未能達標，或要提高回贈金額，以增加經濟誘因，吸引更多人交回廢膠樽。

塑新生現時接收的膠樽來自本地回收商，以及由飲品供應商及回收業界組成的組織「免『廢』暢飲」提供。免「廢」暢飲表示，該組織自去年9月起在天水圍回收廢膠樽，涵蓋13個屋邨，每周定期派車到不同地點收集，至今共收到約70噸、相等於280萬個廢膠樽。

200樽贈10元 盼借清潔工收集

免「廢」暢飲總經理司馬文稱，該組織向區內前線清潔工派發大型透明垃圾袋，每個袋可盛載約200個膠樽，以每個約25克計算，每袋約5公斤，清潔工交還載滿廢膠樽的垃圾袋，可獲發10元現金，平均每個膠樽回贈金額約5仙，好處是可按重量計算回贈額，以及處理大量廢膠樽，不用逐一投到入樽機。他認為單靠入樽機回收率始終有限，應容許以其他更有效率方式收集膠樽，例如善用全港約40萬名清潔員的回收網絡及約1.8萬個垃圾房作回收點，收集及分類廢塑膠，相信可達更高回收率。

相關字詞﹕免廢暢飲 塑新生

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