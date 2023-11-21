調查：45%港人半年內曾訪灣區 學者指港商場單調乏味

是次年度調查由新城財經台公布，於今年10月19日至本月5日以網上形式收集4874份問卷。新城廣播有限公司總經理（商務及市場拓展）梁耀宗稱，72%受訪者計劃未來6個月內再旅行，首3位旅遊目的地依次為日本、台灣和內地。受訪者亦指出，在大灣區消費較在港吸引，75%受訪者指香港產品太貴；分別有51%和43%受訪者認為香港的服務和購物環境比不上大灣區。

鄺家麒出席同場的研討會時分析，現時港元強勁，以往內地人來港消費「好似有折扣」，但「𠵱家掉番轉」，港人到內地消費有折扣；日圓近期亦見新低，也吸引港人外遊。鄺續稱，本港消費者疫下長時間留港，故欲於疫後外遊找新鮮感。反觀本港，他形容商場單一、定位接近，內地商場主題較特別，令港人有「尋幽探秘的心態」，加上現時交通便利，乘高鐵到廣州只需1小時，港人訪內地的時間成本降低，更多人會到內地旅遊。

稱內地性價比新鮮感吸引

學者籲年宵小店留年輕人

調查亦發現，有43%受訪者打算今年聖誕節留港消費，較去年的64%少。鄺家麒提議本港商場在租戶組合上可考慮八成大型零售商，其餘兩成為特色小店。

鄺家麒又說以年宵形式讓年輕人嘗試創業，相信對消費者會有新鮮感，同時可鼓勵年輕人留港，否則年輕人或會離港旅遊。