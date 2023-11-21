楊何蓓茵：535非公務員僱員拒宣誓離職 公僕空缺1.8萬「不理想」 指辭職率已放緩影響不大

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日討論公務員及非公務員合約政府僱員概况，有議員關注非公務員合約僱員拒絕宣誓數字。楊何蓓茵表示，分別有149名全職及386名兼職的非公務員合約僱員拒絕宣誓，已全數離職。她說，當中部分人當時合約快結束，部分則已辭職或遭政府中止聘用。

年輕入職趨減 指私企共有現象

2022/23年度共10,126名公務員離職，當中3863人辭職，比率2.2%，為回歸以來最高。楊何蓓茵表示辭職率升勢已放緩，未對政府運作帶來太大影響，當局政府會繼續吸引和鼓勵不同背景人士成為公務員。她透露，四成辭職者在3年試用期內辭職，估計因為年輕人希望獲取不同工作經驗而離開，當局會盡力挽留人才。

委員會主席、工聯會議員郭偉強稱29歲或以下的公務員人數有下跌趨勢，楊何蓓茵認為因現時年輕人學士畢業後，很多選擇繼續修讀碩士或博士課程，稱私營機構同樣面對此現象。她又提到政府期望公務員永久任職，部分年輕人會先任職私營企業後才申請政府工，因而延後入職年齡。

勞聯勞工界議員周小松關注公務員編制與實際人數差距愈來愈大，前線反映工作量及壓力大增，憂慮「爆煲」。楊何蓓茵回應，實際公務員人數很難與編制相同，亦承認現時相差1.8萬人並不理想。她說當局已大力宣傳並縮短招聘程序，例如文書職系由以往最快需時10個月縮短到三四個月，有助吸引更多人投身。對於加班問題嚴重，她相信公務員「有承擔」，不會介意因緊急情况短暫加班。

工作量大 楊太：信公僕不介意短暫加班

有議員倡改善公務員待遇，包括推出彈性上班時間，楊何蓓茵認為疫後政府需「拼經濟」並追回工作進度，建議未必可行，但有鼓勵部門彈性安排。