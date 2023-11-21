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疑誤鑿電纜爆炸 4修渠工受傷 1人二級燒傷危殆 民政處：倘承建商疏忽將追究

【明報專訊】昨晨元朗流浮山渠務工程期間，有工人疑意外鑿穿地底電纜釀爆炸，4名男工人受傷，其中身體多處燒傷的64歲男工危殆。元朗民政事務處回覆稱發生意外為「廈村鄉流浮山正大街行人徑及排水渠改善工程」，事發時外判工人在鑽挖混凝土以連接地面及地底排水渠時，懷疑意外觸及電纜後爆炸；勞工處正深入調查，若發現承建商疏忽，民政處會按合約條款向承建商追究責任。

元朗民政事務處稱涉事工程承建商為中亞建築公司，項目合約已要求承建商在工程開展前須勘查地底設施位置，安全人員在工程前須與工人簡報闡述安全事項，例如地下電纜位置，該處在鑽挖工程開展前已收到勘查報告；目前涉事範圍已圍封，獲勞工處及民政處同意後才會復工。

據悉64歲姓郭男工身體二級燒傷，情况危殆，同齡姓黃男工臉部燒傷，情况嚴重；61歲姓潘男工和60歲姓梁男工輕傷已出院。民青局長麥美娟昨到醫院探望傷者，稱民政處會全力協助。

昨早10時許，正大街37號對開渠務工程，有工人疑意外鑿穿地底電纜釀爆炸，消防及救護員趕赴現場，4名受傷男工由救護車送院。有商舖職員引述街坊指事發時見到「好大個火球」。案件列作「工業意外有人意外受傷」，由元朗警區重案組跟進；勞工處稱已知悉事件並展開調查。

專家：工程前須獲圖則探電纜深度

香港管綫專業學會前會長黃敬表示，法例規定在地下電纜附近展開工程前必須取得圖則，其後由一名合資格人士探測，確認電纜深度及位置後，再建議探坑位置用手動工具試挖，最後方可大規模挖掘，不超過450毫米的淺層挖掘可獲豁免。他稱地底電纜離地可深可淺，行人路一般約一米深，但不清楚是次工程挖掘深度及工程性質，難評論事件，而鑿穿電纜不時發生，施工前做好電纜勘測是預防事故最佳方法。

中電：有設備損毁 已維修復供電

中電稱昨早約10時10分接報流浮山有供電設備被第三方工程損毁，已派人維修，事件引致附近客戶電力供應曾短暫受影響，至中午12點37分恢復供電。

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