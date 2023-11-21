強制舉報虐兒立法 教聯促設緩衝勿一刀切

倡訂指引避執行混亂濫報

教聯會昨就《強制舉報虐待兒童條例草案》發表建議書 ，包括6項就應對工作的建議、兩項預防工作及長遠措施，指政府應制定指引解說何謂「虐兒」、「豁免舉報機制」和「合理舉報門檻」等，避免前線執行混亂和濫報，並讓相關專業團體按需要檢視和修訂其專業實務守則或指引。該會又建議推行時可參考澳洲等海外做法，建立完善和獨立的緩衝系統。

教聯會建議當局制定實務指南時須清晰和顯淺易明，並附上流程圖表，亦要適時更新和定期檢討機制。就界定「虐兒」定義，教聯會指不少特殊學校教師及職員在處理有關學生時，或隨時踩界，當局應清晰及詳盡說明定義，特別是「嚴重傷害定義」方面，應附以例子、圖文輔助理解，讓舉報者更輕易識別個案，適時舉報。

「嚴重傷害定義」

應附例子 助更易識別

教聯會表示，當局應為教職員提供專業、持續的培訓，以訓練辨識、應變和跟進技巧，配合新法例。該會稱不少個案即使校方認為極嚴重，但社署未有開案，令個案被忽視；又指虐待不限於身體，精神虐待亦值得關注，建議當局釐定較合時宜的立案標準。

教聯會又提及，不同族裔宗教文化與本港法例、價值觀迥異，現時防止虐兒宣傳未能對他們的體罰觀念產生影響，當局應安排人手或舉辦更多活動，向有關家長講解條例內容。