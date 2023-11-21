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灣區熱搜：中國十大醜陋建築評選 廣州屢入選

【明報專訊】內地建築專業綜合類網站「建築暢言網」自2011年起，每年都會舉辦「中國十大醜陋建築評選」，邀請多名建築專家和學者參加，旨在遏制醜陋建築的頻繁出現，弘揚優秀的建築文化。

除了廣州圓兩度上榜，廣州還有4處外形奇特的建築曾入選中國十大醜陋建築。位於花都融創文旅小鎮的融創大劇院，以中國紅為基調，其創意靈感源於海上絲綢之路，外觀可見金色鳳凰圖案，卻被網友認為太過刺眼，指其如同「花棉被」、「繡花鞋」。雖然整個建築拼接中國元素，但由於創意牽強附會，且外觀主體顏色與周圍環境不匹配，在2020年被評為中國十大醜陋建築之一。

此外，位於海珠區琶洲商圈的南豐匯於2014年入選，該建築設計靈感來自積木，上半部分參差不齊，錯落交疊，色彩單一，而一層一層的不規則樓梯狀建築，被網友認為像「棺材」，很不吉利。南豐匯附近的廣州阿里巴巴華南運營中心也因為「毫無邏輯的體量切削，手法粗糙，比例失當，弄巧成拙 」，於2021年上榜。

至於廣州最新的醜建築，就是去年入圍，位於黃埔知識城的航空輪胎大科學中心，顧名思義，建築物的外形就是兩個巨大的輪胎放在一起，被批評「以建築擬物，象形輪胎，誇張直白，扭曲了科學中心嚴謹的環境屬性」。

相關字詞﹕航空輪胎大科學中心 南豐匯 融創大劇院 中國十大醜陋建築 大灣區

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