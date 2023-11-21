灣區熱搜：曾列「最醜建築」 廣州圓拍賣

明報記者 司徒聰穎

廣州圓大廈位於廣州市荔灣區白鵝潭商務區，處於白鵝潭沿江總部經濟帶，由鴻達興業投資興建，於2010年動工，總投資額10億元（人民幣，下同）。大廈共33層，樓高138米，整體外觀為金色圓環結構，兼具超甲級寫字樓和商業兩大功能，並且是廣東塑料交易所的總部。大廈建成後，廣東塑交所曾懸賞10萬元為大廈公開徵名，最後定名「廣州圓」。

據廣州圓設計師、意大利米蘭理工大學教授Joseph DiPasquale表示，設計靈感來自於廣東塑交所的開市銅鑼和廣州市南越王墓的古玉璧。廣東塑交所也曾指出，廣州圓與映在珠江水裏的倒影形成「8」字，是一個吉利的數字。

設計師指靈感來自古玉璧

不過，市民及專家對廣州圓外形設計和解釋並不收貨，因其金色造型酷似銅錢，被網友戲稱為「土豪圓」。廣州大學建築與城市規劃學院教授、嶺南建築研究所所長湯國華也曾指出，玉璧體積很小，而廣州圓體積巨大，從視覺感受來說，一眼看上去基本都不會聯想到玉璧。此外，廣州圓的粵語讀音又是「廣州完」，也遭到網友吐槽不吉利。

這棟造型獨特的建築，曾在2014年入選CNN評選的全球「十大最受矚目」建築，被形容為「甜甜圈」。此外，它更先後於2012年及2017年兩度入圍建築暢言網主辦的中國十大醜陋建築評選（見另稿）。

開發商破產 拍賣抵債

今年8月底，鴻達興業宣布破產清算，其中廣州圓便被拿出來拍賣抵債，截止日期為上月底。據鴻達興業代表律師稱，已收到一些意向投資人報名，最終會選出一家，至於廣州圓易主後是拆是留，就要看投資人意向。

鴻達興業集團是中國大型化工能源產業集團，2020年底開始出現債務違約，目前經營基本停滯。去年4月，鴻達興業曾因未能償還債務，將廣州圓抵押給廣州農商銀行拍賣，不過該拍賣信息即日已被刪除。