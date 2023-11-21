明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：曾列「最醜建築」 廣州圓拍賣

【明報專訊】廣州著名地標多不勝數，人所共知有廣州塔，但一眾地標中最飽受爭議的，位於荔灣區的廣州圓大廈肯定佔一席。這個曾被評為最醜建築的地標，因其開發商鴻達興業集團有限公司（簡稱「鴻達興業」）陷債務危機而成抵債工具，日前被掛網拍賣，面臨易主。

明報記者 司徒聰穎

廣州圓大廈位於廣州市荔灣區白鵝潭商務區，處於白鵝潭沿江總部經濟帶，由鴻達興業投資興建，於2010年動工，總投資額10億元（人民幣，下同）。大廈共33層，樓高138米，整體外觀為金色圓環結構，兼具超甲級寫字樓和商業兩大功能，並且是廣東塑料交易所的總部。大廈建成後，廣東塑交所曾懸賞10萬元為大廈公開徵名，最後定名「廣州圓」。

據廣州圓設計師、意大利米蘭理工大學教授Joseph DiPasquale表示，設計靈感來自於廣東塑交所的開市銅鑼和廣州市南越王墓的古玉璧。廣東塑交所也曾指出，廣州圓與映在珠江水裏的倒影形成「8」字，是一個吉利的數字。

設計師指靈感來自古玉璧

不過，市民及專家對廣州圓外形設計和解釋並不收貨，因其金色造型酷似銅錢，被網友戲稱為「土豪圓」。廣州大學建築與城市規劃學院教授、嶺南建築研究所所長湯國華也曾指出，玉璧體積很小，而廣州圓體積巨大，從視覺感受來說，一眼看上去基本都不會聯想到玉璧。此外，廣州圓的粵語讀音又是「廣州完」，也遭到網友吐槽不吉利。

這棟造型獨特的建築，曾在2014年入選CNN評選的全球「十大最受矚目」建築，被形容為「甜甜圈」。此外，它更先後於2012年及2017年兩度入圍建築暢言網主辦的中國十大醜陋建築評選（見另稿）。

開發商破產 拍賣抵債

今年8月底，鴻達興業宣布破產清算，其中廣州圓便被拿出來拍賣抵債，截止日期為上月底。據鴻達興業代表律師稱，已收到一些意向投資人報名，最終會選出一家，至於廣州圓易主後是拆是留，就要看投資人意向。

鴻達興業集團是中國大型化工能源產業集團，2020年底開始出現債務違約，目前經營基本停滯。去年4月，鴻達興業曾因未能償還債務，將廣州圓抵押給廣州農商銀行拍賣，不過該拍賣信息即日已被刪除。

相關字詞﹕廣州圓 廣東塑交所 鴻達興業 最醜建築 廣州地標 大灣區

上 / 下一篇新聞

「賣狗肉」專頁涉誘裝App盜銀行戶口 3個月11宗相關騙案 有人「買即食麵」失41萬
「賣狗肉」專頁涉誘裝App盜銀行戶口 3個月11宗相關騙案 有人「買即食麵」失41萬
匯豐交易認證碼 研以App代短訊
匯豐交易認證碼 研以App代短訊
曾審陳志雲案及QT案 終院海外官華學佳逝世
曾審陳志雲案及QT案 終院海外官華學佳逝世
疑誤鑿電纜爆炸 4修渠工受傷 1人二級燒傷危殆 民政處：倘承建商疏忽將追究
疑誤鑿電纜爆炸 4修渠工受傷 1人二級燒傷危殆 民政處：倘承建商疏忽將追究
楊何蓓茵：535非公務員僱員拒宣誓離職 公僕空缺1.8萬「不理想」 指辭職率已放緩影響不大
楊何蓓茵：535非公務員僱員拒宣誓離職 公僕空缺1.8萬「不理想」 指辭職率已放緩影響不大
調查：45%港人半年內曾訪灣區 學者指港商場單調乏味
調查：45%港人半年內曾訪灣區 學者指港商場單調乏味
疑鶴嘴登岸 4巴籍人蛇被捕
疑鶴嘴登岸 4巴籍人蛇被捕
屯門廢膠樽回收廠重生 日處理15噸佔1/4產能
屯門廢膠樽回收廠重生 日處理15噸佔1/4產能
官指武力犯案接近「搶劫」 司機認盜70萬元電子零件囚年半
官指武力犯案接近「搶劫」 司機認盜70萬元電子零件囚年半
胸痛入院翌日亡漢 裁死於自然 官稱裁「疏忽」非死因庭範圍提4建議 屯院：已改善
胸痛入院翌日亡漢 裁死於自然 官稱裁「疏忽」非死因庭範圍提4建議 屯院：已改善
駐院醫生：事主獲處方藥 料曾言胸痛
駐院醫生：事主獲處方藥 料曾言胸痛
鄧桂思死因4．15研
鄧桂思死因4．15研
精算師傘擲警囚5周
精算師傘擲警囚5周
7．21案林卓廷呈中段陳辭 明續審
7．21案林卓廷呈中段陳辭 明續審
摑貓虐畜罪成 男子得直
摑貓虐畜罪成 男子得直
競爭最烈兩區 各6人爭2席 小黨撼大黨 少數裔對本地人
競爭最烈兩區 各6人爭2席 小黨撼大黨 少數裔對本地人
大埔北 民建聯：「直選間選均有人」 胡綽謙稱有優勢 紫荊黨：「細黨無包袱」 吳振輝倡大埔試釋放土地
大埔北 民建聯：「直選間選均有人」 胡綽謙稱有優勢 紫荊黨：「細黨無包袱」 吳振輝倡大埔試釋放土地
油尖旺南 無申報政治聯繫：「個個叫我香港仔」 艾歷斯：服務油尖旺20年 民建聯：「華人角度少數族裔政策」 葉傲冬倡打擊假難民
油尖旺南 無申報政治聯繫：「個個叫我香港仔」 艾歷斯：服務油尖旺20年 民建聯：「華人角度少數族裔政策」 葉傲冬倡打擊假難民
房會停車場元旦加租 幅度4.3%至8.3%
房會停車場元旦加租 幅度4.3%至8.3%
議員指北都公私合作遲疑 政府：有邀換地
議員指北都公私合作遲疑 政府：有邀換地
甯漢豪：未來3000億元工程 尋灣區合作
甯漢豪：未來3000億元工程 尋灣區合作
灣區熱搜：中國十大醜陋建築評選 廣州屢入選
灣區熱搜：中國十大醜陋建築評選 廣州屢入選
灣區手記：五星級司機 ／文：尚東美
灣區手記：五星級司機 ／文：尚東美
強制舉報虐兒立法 教聯促設緩衝勿一刀切
強制舉報虐兒立法 教聯促設緩衝勿一刀切
控姦外籍醉娃 海關關員還押
控姦外籍醉娃 海關關員還押
【Emily】觀塘「麥當勞叔叔之家」 66房服務病童
【Emily】觀塘「麥當勞叔叔之家」 66房服務病童
【Emily】伊院60周年嘉年華 細路可做一日醫護
【Emily】伊院60周年嘉年華 細路可做一日醫護
【Emily】落村跌親拉傷頸 陳月明戴頸箍赴立會
【Emily】落村跌親拉傷頸 陳月明戴頸箍赴立會
【Emily】迪士尼「魔雪奇緣世界」開幕 陳茂波：料可吸更多旅客來港
【Emily】迪士尼「魔雪奇緣世界」開幕 陳茂波：料可吸更多旅客來港
【Emily】推夜繽紛 陳國基話明白習慣難一時改變
【Emily】推夜繽紛 陳國基話明白習慣難一時改變