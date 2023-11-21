甯漢豪：未來3000億元工程 尋灣區合作

稱可持續發展是國家基本國策

甯表示，本港現時面對勞動力老化、生產力低、建築成本上升、工地安全表現不理想等問題，必須採用高生產力的施工方法。她又稱，可持續發展是國家的基本國策，本港建築業憑藉背靠祖國、聯通世界的優勢，將發揮重要作用，為國家實現可持續發展願景發揮作用。

甯又引述國家主席習近平在本月初中央全面深化改革委員會第三次會議上指出，在2035年基本實現美麗中國的目標，並指香港擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，相信香港建造業界在落實可持續發展國策有重要的角色。

建造業議會主席何安誠表示業界可透過「組合拳」提升工地安全，包括引入安全智慧工地系統、應用建造設計安全、做好臨時工程安全管理和釐清工地角色和責任。他稱建造業是使用最多能源和碳排放的行業之一，鼓勵業界以創新科技和施工方法，以減少碳排放。

建造業議會表示，展覽共40家展商參展，展示創新建築技術和可持續發展解決方案，範疇涵蓋建造數碼化、綠色建築、粵港澳大灣區建築、智慧及安全建築、高效建築、人才發展和綠色金融七大主題。