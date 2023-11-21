議員指北都公私合作遲疑 政府：有邀換地

經民聯工程界議員盧偉國會上稱，香港很多公私營合作成功例子，但認為政府取態遲疑，質疑是否憂慮官商勾結爭議。他說，北都涉及大幅員土地，單靠政府難完成，需市場力量配合，建議當局更積極推動公私營發展。選委會界別議員簡慧敏關注私人機構合作方式，並建議讓有意參與融資、開發的私人機構參與顧問報告。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲回應稱，政府有主動邀請土地業權人，符合政府訂下的門檻就可以向當局提出自行發展。她表示，整合新界業權較困難，例如有第三方土地或祖堂地，指若土地業權人收到九成或以上私人土地就符合換地資格，政府可幫忙收回其餘部分。

何補充，政府會結合市場力量做好北都發展，包括放寬原址換地計劃至指定產業，以容許更多產業私人機構參與。

另外，打鼓嶺區鄉事委員會主席、立法會議員陳月明反對搬遷上水屠房至香園圍管制站相鄰土地，質疑該區應作其他經濟發展。何珮玲表示，口岸商貿及產業區為幅員最廣板塊，認為適合容納食物有關設施；當局亦期望會有食物科技和加工產業，預計明年上半年會公布該區發展用途。