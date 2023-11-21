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港聞

港聞二

房會停車場元旦加租 幅度4.3%至8.3%

【明報專訊】房委會昨宣布轄下停車場約3.4萬個泊車位連續兩年加租，明年1月1日起上調收費，私家車和輕型貨車露天及有蓋泊車位月租分別加120元及140元，增幅介乎4.3%至8.3%；大型巴士車位最多加180元，增4.3%。房委會稱加價為使停車場收費貼近市場水平，形容「輕微調整」；有立法會議員稱本港市道不景，車位供不應求，應凍租減輕市民負擔。

領展：暫無計劃劃一調整收費

領展回覆查詢時稱，現時並無劃一調整旗下所有停車場收費的計劃，惟個別停車場會因應當時營運成本及經營情况，不定期考慮調整，以維持服務水平及長遠穩定營運。

房委會商業樓宇小組昨通過調整收費，房委會轄下停車場月租加4.3%至8.3%（見表）；其中私家車露天泊車位月租為1570至2610元，而有蓋車位加到1900至3150元。輕型貨車露天及有蓋車位亦分別加到2640元及3400元；大型巴士露天及有蓋泊車位則收3280元及4350元，上調160元及180元；電單車露天及有蓋車位亦加30元及40元，每月480元及630元。

房會：為貼近市場收費水平

房委會發言人表示，為使房委會停車場收費貼近市場收費水平，並確保房委會財政穩健，故上調轄下各類泊車位月租收費。發言人續稱，房委會市場研究顯示，同類停車場月租收費普遍上升；而房委會各類泊車位現行月租收費普遍處於同類停車場收費範圍內較低的水平。

至於時租收費，小組通過所有地區私家車、輕型貨車及電單車泊車位明年的時租收費加1元；而私家車泊車位「日泊」和「24小時泊」收費則分別加5元及10元。發言人指，房委會會留意政府在轄下停車場徵收電動車輛充電費的最新安排，並考慮適時於房委會轄下時租泊車位徵收電動車輛充電費。

民建聯立法會議員劉國勳向本報表示，目前市道不景，不少寫字樓均減租或凍租，認為在經濟正復蘇時加價「唔係啱嘅時間」，政府應凍租以減輕市民負擔，並物色更多土地興建標準停車場。劉又說，本港現時車位供不應求，市民只能「硬食」加租，憂領展更「大條道理」上調停車場收費，甚至擴大增幅。

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