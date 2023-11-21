曾審陳志雲案及QT案 終院海外官華學佳逝世

翻查資料，他對上一次來港參與終院審訊已是2018年底，他2019年獲頒金紫荊星章，也未出席授勳儀式。他2021年續任非常任法官3年，原定任期至2024年。

5年前最後一次來港審訊

司法機構對華學佳逝世表示深切哀悼，讚揚他任非常任法官期間撰寫重要判決書，令本地法學大為增益。特首李家超代表特區政府向其家人致以深切慰問，讚揚他多年來撰寫權威的裁決。

終院目前有10名海外及4名本地非常任法官。

華學佳1959年於劍橋大學畢業，翌年獲大律師資格，不過當時強制規定參軍兩年後才恢復執業。他於英國私人執業期間，擅長信託及稅務案。他1994年加入英國高等法院擔任法官，2009年上議院過渡至最高法院，他是首批法官之一。

華學佳2009年獲委任為香港終院非常任法官，曾參與終院審理陳志雲收受利益案及英籍女同志QT申請收養人簽證司法覆核，以及多宗涉稅務及信託終極上訴案。QT案中，終院曾引述華學佳參與英國案例，當時判QT勝訴。

他2015年在港大演講回顧半生法律生涯時，曾勸喻年輕律師不要太早選定專門範疇，又說他因而要於任法官時進修。