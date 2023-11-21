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匯豐交易認證碼 研以App代短訊

【明報專訊】本港詐騙案顯著增加。匯豐表示，今年首9個月客戶舉報的詐騙個案中，購物和投資相關個案分別佔45%和21%，為應對騙案，匯豐今年在防詐騙科技的投資按年大增七成，未來數月會推行不同措施，包括讓信用卡客戶選擇停用無卡交易或設定交易限額，並透過流動理財應用程式代替以短訊提供一次密碼作網上交易認證，以加強客戶保障。匯豐香港區行政總裁林慧虹昨稱，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶繼續安心使用數碼銀行是當前急務。

無卡交易指毋須出示實體信用卡的交易，包括網上、電話、郵件等方式支付。今年9月，匯豐於社交平台提及不少用戶習慣無卡或電子支付，對實體卡警覺相對較低，甚至無法察覺信用卡遺失；不少受害者亦過分依賴手機自動填寫功能，騙徒或藉此誘騙受害人輸入一次式密碼授權付款或設置電子錢包。匯豐提醒客戶保持警覺。

匯豐引用警方數字稱，今年上半年詐騙罪案數目按年升逾50%，當中網絡詐騙的舉報佔七成半，總損失金額接近27億元。林慧虹相信許多人與她一樣，會因騙案層出不窮的新聞難過，更會因市民受騙失去「血汗錢」而憤怒，她希望透過公眾教育及保障消費者入手，利用創新方法提高公眾防騙意識。

啟德辦防詐騙藝術展

匯豐舉辦全港首個由銀行策展的防詐騙藝術展「呃Fair」，旨在教育公眾如何避免受騙，展覽明日（22日）起至12月11日在啟德商場AIRSIDE舉辦，展出逾20件展品，包括經二次創作的名畫，加上詐騙短訊，模仿受害者被引導至釣魚網站的場景，以及騙徒常用的AI換臉技術、電話錄音等。林慧虹形容，今次辦展是「破天荒」做法，目的是走進社區與市民互動，並以藝術拆解行騙手法。

出席昨日發布會的金管局副總裁阮國恒向公眾提供三大防騙錦囊：避免「㩒link」、避免盲目相信優惠、避免手機安裝不明軟件，減低敏感資料被盜風險。匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如稱，市民只要時刻保持防騙意識，緊記便宜莫貪、對可疑網站保持警惕並妥善保管敏感個人信息，都能成為醒目的數碼銀行用戶。

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