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「賣狗肉」專頁涉誘裝App盜銀行戶口 3個月11宗相關騙案 有人「買即食麵」失41萬

【明報專訊】警方調查名為「玉鼎」的facebook專頁懷疑公然出售狗肉事件，揭發與詐騙有關。警方昨表示，聲稱售賣「香肉」者會要求顧客下載「送達百貨」Android手機應用程式作訂貨用途，再透過程式取得顧客手機操作權限，並以虛假銀行登入頁面取得資料以轉走銀行存款。警方自9月起接獲11宗相關報案，當中9宗為受害人下載懷疑虛假程式後存款被盜，損失金額介乎9000至41.5萬元，總損失金額共逾136萬元，至昨日未有人被捕。

9宗下載程式被盜款 涉136萬

該11宗報案均涉訛稱出售商品或服務，包括點心、素食或包車服務等，現階段未發現與狗肉相關交易；最大一宗損失個案於本月初發生，受害人為六旬男子，他於facebook看到即食麵廣告，遂透過WhatsApp與賣家接觸，獲發送一個與本地外賣平台同名的手機應用程式，受害人於應用程式內登入網上銀行戶口，嘗試轉帳25元給賣家，同日及翌日發現被轉走共41.5萬元至另一本地銀行戶口。

App要求手機權限 設假銀行登入頁面

網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽表示，騙徒近期透過兩個分別名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的fb專頁，刊登「賣香肉」廣告吸引顧客，隨後透過WhatsApp傳送連結，要求顧客安裝「送達百貨」惡意手機應用程式訂貨，並要求透過「轉數快」繳付小額訂金；涉事程式只適用於Android系統，程式要求取得手機操作權限，並設虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼。騙徒其後登入顧客銀行戶口轉走存款。

警料涉跨境成分 「狗肉」為製輿論

至於iPhone用戶，葉稱因未能安裝該程式，騙徒會要求顧客轉帳30元到動保組織「香港流浪狗之家」捐款戶口，其後會失去聯絡。警方稱，深水埗警區動物罪案專隊會跟進案件，警方相信涉及跨境成分，會與海外執法機構交換情報，不排除有執法行動。至於騙徒為何用「賣狗肉」行騙，葉估計是製造輿論誘使愛護動物人士接觸賣家，繼而安裝惡意程式。

葉卓譽續稱，有關惡意程式盜取銀行款項的手法於今年9月出現，推廣各種服務或商品，同樣會要求有興趣光顧者下載程式，並假裝為電子購物平台，例如「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、「撈寶.com」及「送達百貨」，亦曾假冒同名外賣程式。

過數碼被騙徒利用 流浪狗之家：已報警

警方稱暫無證據顯示有動保組織涉案。香港流浪狗之家昨發聲明稱，從未售賣狗肉或作狗肉買賣交易，強烈譴責惡意抹黑該機構的行為，保留採取法律行動權利。負責人Angela回覆本報查詢稱已就事件報警，形容警方非常重視事件，冀警方查出賣狗肉者嚴懲。漁護署昨重申，食用、售賣或管有狗肉或貓肉作食物均違法，有關個案正調查。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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