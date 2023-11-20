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【Emily】落區助選頻聽食肆訴苦 葉劉嘆「針無兩頭利」

【明報專訊】區議會選舉下月10日舉行，新民黨主席葉劉淑儀落區幫黨友拉票時，話聽到市民及商戶吐苦，繼早前有市民同佢講港人「一係深閨，一係深圳消費」，形容本港消費市道疲弱後，佢上周末去鴨脷洲大街，與金利豐金融大股東朱李月華一齊幫黨友拉票時，唔少商戶抱怨，指食環署不斷向食肆及販商發出告票，指控佢哋阻街，質問經濟咁差，食肆只係擺放幾張餐枱喺餐廳門外都唔准，問點解唔可以通融一下？佢指商戶又話食環署執法矯枉過正，令經營成本大增，生意雪上加霜。

葉太又去到大坑拉票，有食肆負責人話𠵱家人流極少，傍晚後人流幾近絕迹，生意慘淡下仍要交租交牌費，但另一方面政府就不斷鼓勵市民去夜市消費，話對小商戶唔公道。葉太話聽到商戶訴苦都好無奈，指針無兩頭利，要改善環境衛生，部門就被指矯枉過正過度執法；要舉辦「夜繽紛」活動刺激人流，就令唔少食肆生意更慘淡。

工聯花車巡遊 民記「為區把脈」

多個政黨及候選人趁周末出動拉票、洗樓。工聯會九龍東團隊噚日搞花車巡遊，並邀請到多個工會派代表到場壯聲勢。民建聯九龍城支部亦舉辦「為社區把脈 治理社區難題」活動，由立法會議員李慧琼、陳永光介紹九龍城區各候選人，及就地區交通、衛生等議題提建議。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

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