接手工作續父夢 張天愛憶另類家庭樂 從「落區」說起

探院訪慈雲山邨 難忘父扮垃圾蟲

張有興從政多年,在女兒眼中父親最大的傳奇是關心和服務市民。張天愛說,當年六七歲的她已跟父親去醫院探訪病人,為他們籌款,又會挨家挨戶了解居民困難和宣傳衛生資訊,最深刻一次是到慈雲山探訪。慈雲山邨建成後居民漸增,陸續有巴士線開辦,張有興帶她坐多程巴士「兜兜轉轉」到達慈雲山;她稱當時不明用意,只記得父親說帶她去玩,後來才明白是想她經驗大眾的人生。

另一樣令張天愛難忘的是張有興親自扮演「垃圾蟲」拍攝清潔香港的廣告。1970年代港人衛生意識不高,有亂拋垃圾和隨地吐痰的問題,政府推出一系列宣傳提高市民清潔意識,她說當時對爸爸扮演一個毋須露出樣貌的角色感驚訝,但亦明白他想親力親為做好每一件服務市民的事。

盼保尖沙嘴火車站 拆建「搞對抗」

縱使自小跟隨父親工作,張天愛卻以「搞對抗」形容父女相處方式。1975年尖沙嘴火車站停用,3年後清拆,只保留車站鐘樓,原址其後建成香港文化中心。張天愛說當時自己希望保留完整車站,亦曾發起保育行動,獲數萬簽名聯署;相反,父親是推動建館官員之一。張天愛形容態度是「You do what you do, we do what we do (你做你做的,我們做我們做的)」,互相尊重下無損父女情。

張有興曾在市政局推動多項民生議題,包括免費小學教育、香港藝文發展等。張天愛的取態亦一致,她自言無意從政,認為服務市民有不同途徑,舉例稱她十多年前設立「天愛基金」,旗下項目「太陽村」會供養雙親離世或入獄的孤兒學習藝術、攝影、舞蹈等,至今已培育逾100個兒童長大成人。現時接手父親30多個協會的工作,包括公民協會,熱愛芭蕾舞的她明言由主力藝術工作「轉行」不習慣,但仍希望幫爸爸完成夢想,「有好多東西可以幫,我會繼續幫」。