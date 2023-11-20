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港聞

港聞二

接手工作續父夢 張天愛憶另類家庭樂 從「落區」說起

【明報專訊】市政局首名華人主席張有興去年初離世，女兒張天愛將父親大批藏品捐贈中大。張天愛日前接受本報訪問，不斷大讚爸爸是傳奇。談到兩人之間的點滴，她笑言有另類「家庭樂」，自小常被帶去醫院、社區等探訪。她說，見證父親用心幫助市民，亦深明服務人民的需要，受爸爸感染，她成立慈善基金供養孤兒，現時亦接手爸爸30多個協會的工作，盼延續未完的夢想。

探院訪慈雲山邨 難忘父扮垃圾蟲

張有興從政多年，在女兒眼中父親最大的傳奇是關心和服務市民。張天愛說，當年六七歲的她已跟父親去醫院探訪病人，為他們籌款，又會挨家挨戶了解居民困難和宣傳衛生資訊，最深刻一次是到慈雲山探訪。慈雲山邨建成後居民漸增，陸續有巴士線開辦，張有興帶她坐多程巴士「兜兜轉轉」到達慈雲山；她稱當時不明用意，只記得父親說帶她去玩，後來才明白是想她經驗大眾的人生。

另一樣令張天愛難忘的是張有興親自扮演「垃圾蟲」拍攝清潔香港的廣告。1970年代港人衛生意識不高，有亂拋垃圾和隨地吐痰的問題，政府推出一系列宣傳提高市民清潔意識，她說當時對爸爸扮演一個毋須露出樣貌的角色感驚訝，但亦明白他想親力親為做好每一件服務市民的事。

盼保尖沙嘴火車站 拆建「搞對抗」

縱使自小跟隨父親工作，張天愛卻以「搞對抗」形容父女相處方式。1975年尖沙嘴火車站停用，3年後清拆，只保留車站鐘樓，原址其後建成香港文化中心。張天愛說當時自己希望保留完整車站，亦曾發起保育行動，獲數萬簽名聯署；相反，父親是推動建館官員之一。張天愛形容態度是「You do what you do, we do what we do （你做你做的，我們做我們做的）」，互相尊重下無損父女情。

張有興曾在市政局推動多項民生議題，包括免費小學教育、香港藝文發展等。張天愛的取態亦一致，她自言無意從政，認為服務市民有不同途徑，舉例稱她十多年前設立「天愛基金」，旗下項目「太陽村」會供養雙親離世或入獄的孤兒學習藝術、攝影、舞蹈等，至今已培育逾100個兒童長大成人。現時接手父親30多個協會的工作，包括公民協會，熱愛芭蕾舞的她明言由主力藝術工作「轉行」不習慣，但仍希望幫爸爸完成夢想，「有好多東西可以幫，我會繼續幫」。

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