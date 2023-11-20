遭利誘免費遊泰享酬 學生涉助運毒被拘

檢14公斤海洛英 同行泰青落網

警方毒品調查科高級督察李俊岷表示，警方經調查得悉有販毒集團近日安排成員到泰國接收毒品並準備帶到香港出售，上周五與海關於機場截查兩名剛從泰國回港的人，分別是19歲居於香港的泰籍男子及18歲本地女學生，於行李及背包搜出共14.35公斤懷疑海洛英及約4克懷疑大麻，將他們拘捕。

警方相信行動已阻截整批毒品流入市面，正調查毒品流向，又指被捕男女被免費旅行及不多於10萬元的報酬吸引，協助販毒集團將毒品帶返香港，甚至在當地買大麻回港吸食。

李俊岷呼籲市民尤其年輕人「不要輕信毒販謊言」，用數十年鐵窗生涯換取免費旅行，「這一張好肯定是一張無回頭路的機票」。

另外，警方與澳洲警方展開聯合行動打擊毒品，毒品調查科上月下旬調查一個跨國販毒集團時發現，集團今年7月安排24歲陳姓本地男子從香港飛往澳洲製毒及販毒，隨即將情報交予澳洲聯邦警方跟進。澳洲警方本月3日下午突擊搜查一個悉尼的住宅單位，檢獲約142公斤懷疑冰毒、一批化學品及製毒工具，以涉嫌製毒及販毒罪名拘捕該男。

港警供情報 澳洲拘涉製毒港男

行動中檢獲毒品於澳洲市值約1.26億澳元（約6.39億港元）。警方稱將與澳洲警方繼續交流情報，追查幕後主腦及其他成員。