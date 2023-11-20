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港聞二

中大：靜觀認知療法助PTSD改善四成

【明報專訊】不少人會通過「靜觀」減壓，中大敬霆靜觀研究與培訓中心兩年前展開研究，評估以靜觀作為介入模式的認知療法對改善成年人創傷後壓力症候群（PTSD）症狀的成效，初步發現靜觀認知療法對於PTSD症狀平均改善幅度為35%。該中心總監黃仰山說，研究小組需進一步探討各種因素如何影響參與者，希望招募更多參與者，獲得更多數據。

靜坐或平躺 專注當下自己

計劃擬分批招募160名出現PTSD症狀的成年人，目前已有55名參與者。黃仰山說本港近年經歷疫情，亦發生數宗街頭傷人事件，出現PTSD症狀人數上升，症狀包括失眠、不自主地想起引起創傷畫面等，而靜觀旨在幫助練習者有意識地以不加批判的心，把注意力帶回當下的自己，察覺思想、情緒等反應，接納自己。

黃仰山說參與者為出現PTSD症狀逾月的成年人，報名後會經過問卷篩查和電話訪問，並獲安排與醫生會面，有自殺傾向或不適應小組學習者則不適合參加；合資格者會隨機分配至靜觀認知小組和作為對照的安全導向治療小組，隨後由專業導師帶領，以10至15人為一組參與為期8周課程，每周一次、每次約兩小時。每堂訓練不同，包含靜坐、平躺等姿勢。

招募160患者進一步研究

參與者會在課程前後、結束後6個月接受問卷評估。截至上月共18名靜觀認知療法參與者和13名安全導向治療小組參與者完成所有課程，評估結果發現兩組參與者PTSD症狀平均改善幅度分別為35%和40%。黃仰山說安全導向治療已有不少研究數據支持，因此以此對照，研究結果說明靜觀認知療法亦有顯著效果。

區女士兩年前遇突發事件，時常不由自主在腦海重現案發經過，產生自責心理，亦會失眠，不敢回到案發現場，一回到該地點便會肌肉緊繃和想逃避。她說參與計劃後明顯更關注當下，笑稱「 我用開的沐浴露原來咁香」，而她完成課程後，PTSD量表分數下降近四成，症狀顯著改善。

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